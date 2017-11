Diputados ausentes abonan a mala imagen de la Legislatura: Perusquía

Publicidad

Que los diputados abandonaran el salón de plenos y provocaran que suspendieran la sesión en reiteradas ocasiones el pasado jueves abona a una mala imagen de la Legislatura hacia la ciudadanía, reconoció la presidenta de la Junta de Gobierno María Luisa Pérez Perusquía.Durante entrevista, consideró que al no permanecer en sesión los diputados no cumplen, por lo que “volverá a ser tema en la junta de gobierno para platicar con los coordinadores y representantes partidistas y hagamos un esfuerzo de sensibilización con los compañeros”.Foto:Twitter“Hay una percepción ciudadana que en general la clase política y en particular los representantes populares son personas que no cumplen con sus obligaciones. Es un estereotipo que costará mucho ir quitando del imaginario colectivo”.Pérez Perusquía señaló que “es posible que existan razones justificables para no asistir a una sesión, nadie está exento de tener un compromiso ineludible relacionado con la función o tener una condición personal o familiar, eso le sucede a todo el mundo incluido a los diputados que también son humanos”.Sin embargo, la obligación de los legisladores es asistir a las sesiones, subrayó y agregó que la permanencia de los diputados en la sesión no tiene discusión.Ante la iniciativa del legislador del Partido Encuentro Social (PES) Daniel Andrade Zurutuza para sancionar a los diputados que lleguen tarde a la sesión, Pérez Perusquía señaló que más que una ley lo especifique es una cuestión de tipo personal que cada diputado debe asumir.