Hay narcomenudeo, pero no cárteles en Tizayuca: procurador

El procurador de Justicia de Hidalgo, Javier Ramiro Lara Salinas, aceptó que hay bandas de narcomenudeo en Tizayuca pero descartó presencia de cárteles, pese a que en cuatro meses se han registrado en ese municipio dos multihomicidios que suman 15 muertos.Para el fiscal, Tizayuca no es un “foco rojo” porque personas originarias del Estado de México llegan a delinquir a Hidalgo o pernoctan en el estado y realizan actividades delictivas en localidades vecinas.“El municipio tiene un problema, la situación geográfica, la colindancia con Estado de México que es de los que tiene más incidencia delictiva -del país-”, declaró al concluir la ceremonia del 107 aniversario de la Revolución Mexicana en plaza Juárez.La comisión de delitos de alto impacto en la región, agregó, ha obligado al gobierno del estado a modificar la estrategia de seguridad y se busca adherir a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para realizar labores de inteligencia y operativos conjuntos.El fiscal justificó que todavía no es posible determinar si hay una relación entre las ejecuciones del 13 de julio en Villa Milagros con el multihomicidio del 19 de noviembre en barrio Nacozari, porque los peritos no han terminado de investigar antecedentes penales y la forma de ejecución del segundo caso.Para el esclarecimiento del primer asunto, donde 11 personas fueron ejecutadas en una fiesta infantil, colaboran personal de la Policía Federal y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con quienes sostuvo una reunión el miércoles pasado, dijo.