Apuesta a hotelería y turismo

Hacer sentir al huésped que está en casa, es uno de los extras que en hoteles como Flamingo Krystal, empresas locales y familiares, brindan a los visitantes de Irapuato.Así lo reconoció Rolando Uribe Valle, gerente de Flamingo Krystal, quien desde niño ha visto su crecimiento entre cuartos de hotel e incluso servicios al cuarto, dedicando su vida por completo a la hotelería y el turismo.“Mi familia es hotelera, mi papá fue quien inició la empresa en la hotelería, se dedicaba también a otros ramos de la economía pero el hotel Flamingo que está frente a la Comercial Mexicana fue con el que inició en el año del 74, cuando incursionó en la hotelería”, comentó.Su madre era la encargada directamente de la empresa familiar, a quien ayudaba después de las clases y durante las vacaciones, recordando los juegos en los teléfonos del hotel, para enlazar las llamadas de la calle con las habitaciones.“Incluso llevábamos el equipaje de los huéspedes a las habitaciones, nos daban algo de propina y fue cuando empezamos a interesarnos mi hermano y yo, desde la preparatoria me interesaron las áreas de administración, luego me estudié Turismo y Hotelería y tomé varios diplomados y cursos en el sector del Turismo”, compartió.Cuando terminó la carrera, se inauguró Flamingo Krystal en septiembre de 1992, al mismo tiempo que Rolando se comenzó a hacer cargo del hotel, ubicado en el bulevar Díaz Ordaz, frente a las oficinas de Japami, en la actualidad.“La ventaja fue que ya tenía conocimiento de la operación, trabajé en recepción y restaurante, recuerdo que el primer día que abrimos el hotel se cobró a 1 peso la noche, un hombre llegó a hospedarse y no se podía creer el precio, claro que se quedó junto con los invitados que teníamos”, recordó.Para Uribe Valle, el gran reto de los hoteles como negocio familiar es el mantenerse actualizados y seguir brindando los mejores servicios a los huéspedes, además de agregar la tecnología a sus servicios.“Incluso tenemos que hacer uso de esos hoteles nuevos, actualizarse a la información que viene al sector, pero seguir brindando esa comodidad para quienes nos eligen a los hoteles independientes”, reconoció.Uribe Valle se encuentra también a cargo de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Irapuato, buscando dar un impulso al sector en la ciudad.“Es un organismo importante en nuestra ciudad para la difusión y su posicionamiento a nivel nacional, es un trabajo que disfruto muchísimo y donde espero poder dejar mi huella, es un trabajo sin fin”, finalizó.