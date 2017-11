Publicidad

Para el proceso electoral 2018, el Gobierno de Irapuato no está haciendo ‘guardadito’, respondió el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, luego de que autoridades del partido Morena en Guanajuato, revelaran subejercicios en varios municipios de Guanajuato.“No tenemos ningún recurso, los remanentes se están gastando en las obras autorizadas en sesión de Ayuntamiento”, comentó.Fue el pasado viernes 17 de noviembre cuando Alma Alcaraz Hernández, Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, informó que de acuerdo a revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, Irapuato es uno de los Municipios con mayor número de recursos no gastados en la entidad.Ortiz Gutiérrez aseguró que los subejercicios vienen de la Administración anterior y otro del ejercicio 2016, solventando las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación.“Si se ordena alguna auditoría se podría desprender alguna posible irregularidad de algún servidor público, pero eso no lo podemos saber hasta que no se haga la revisión por la Contraloría, pero el subejercicio no existe hasta la fecha”, insistió.El Presidente Municipal aseguró que no se tiene ningún ‘guardadito’ para el siguiente proceso electoral.“No hay guardadito, hay el recurso normal que tiene que ser gastado como está presupuestado”, insistió.Ante la alianza ya formalizada a nivel nacional de los Partidos Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano, el alcalde, señaló que se buscarán las coincidencias de los partidos y se respetarán las ideologías en las que no coincidan los mismos partidos políticos.“Al final de cuentas hay un objetivo común, de los decálogos o ideologías de los partidos hay coincidencias, habrá que ver los temas donde no se dan estas coincidencias tratarlas con respeto y unir esfuerzos en los puntos en común que tenemos”, opinó.Ante la petición en Guanajuato de líderes como el presidente del PRD, Hugo Estefania Monroy, de realizar consultas al interior de los partidos para elegir a los candidatos que harán frente a la oposición para el proceso electoral 2018, Ortiz Gutiérrez dijo que lo importante para el Frente Ciudadano, es ganar.“Creo que tenemos que hacer las consultas, de una u otra manera (...) porque la idea es ganar y poner a nuestras mejores gentes en nuestros diferentes cargos, yo creo que la consulta es una forma de dar de menos una orientación”, finalizó.