Con 7 objetivos delincuenciales en la colonia Álvaro Obregón, mejor conocida como La Perdida, se continúa con labores preventivas en diferentes zonas de la ciudad, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García.El funcionario señaló que se dará seguimiento a las labores de prevención sobre todo con los niños y adolescentes irapuatenses que se encuentran en poblaciones de riesgo.“Lamentablemente dentro de algunas familias, empiezan a ver los niños y los jóvenes que sus mismos familiares delinquen, y es una formación errónea, una formación que en dado momento no conlleva a lo que trabajamos, que es la prevención”, comentó.Dentro de los 20 objetivos que se contaban al inicio del año, por parte del área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad, se encuentran estos 7 objetivos, un número que conforme trabajan las autoridades en el rubro disminuye o aumenta.“(La prevención) nos va a dar un resultado a mediano o largo plazo, ahorita tenemos que trabajar en el corto plazo, no sólo con patrullaje, sino ubicar a los objetivos que tenemos, dentro de este punto”, dijo.Ugalde García señaló que en colonias como La Perdida existen pocas denuncias, por lo que se ha buscado el esquema de la denuncia anónima para tener un panorama real de lo que ocurre en estos puntos.“Por eso es importante y las reuniones que tuvimos con la gente de La Perdida para que se puedan hacer llegar por correo o por un grupo de WhatsApp, y ubicar a esas personas que están delinquiendo”, indicó.El Secretario de Seguridad indicó que los resultados y éxito de programas de prevención se dan no nada más con la presencia de Vigilante Alerta o policía auxiliar, sino también con la colaboración de los ciudadanos.“Nos reunimos con la gente de Álvaro Obregón para que tengan línea directa con la Secretaria, para establecer operativos en conjunto, para tener la realidad de la zona, porque independientemente de que tengamos estadística o reporte, es importante tener la interacción con la ciudadanía”, finalizó.