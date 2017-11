Esperan concluir mercado de la Fresa

Publicidad

Para 2018, los integrantes de la Asociación Pro Mercado de la Fresa esperan tener concretado el edificio a la salida a Abasolo para la venta de la frutilla, señaló el secretario de la asociación Fidel Zavala García.Durante la visita del gobernador, Miguel Márquez Márquez, a la Expo Agroalimentaria, el pasado 14 de noviembre, los productores de fresa acordaron con el mandatario estatal terminar el proyecto para el siguiente año.“Ahorita están terminados 30 locales, de hecho el plan era ver si los podíamos trabajar ahorita, pero con las agendas del Alcalde (Ricardo Ortiz) y el Gobernador no se alcanzó a dar el arranque ya de los locales”, señaló.Zavala García indicó que existe ya una licitación que esperan se pueda concretar para finales de este año o principios del 2018 para construir 20 locales más.“Con estos podríamos completar los primeros 50 (locales), estuvimos con el Gobernador y existe la promesa para terminarlo para 2018, no tenemos fecha pero creo que sería como para agosto o septiembre del año que viene”, indicó.El Secretario de la Asociación Pro Mercado de la Fresa, agregó que son entre 5 y 6 millones de pesos los que faltarían para poder concretar el proyecto, que tiene varios años que se arrancó.“El plan era ya estar trabajando, porque 30 locales están ya terminados, yo creo que para trabajar ya no nos vamos a tardar, estamos pensando que para antes de que termine este año ya pudiéramos empezar a utilizarlos, es lo que estamos buscando”, concluyó.