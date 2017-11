Publicidad

La familia de Israel, no pide justicia, pide dejar todo en manos de Dios, pues saben que con el exigir justicia no lo van a devolver.El joven de 19 años, estudiante de la preparatoria ITSI fue asesinado a balazos en el peor de los momentos y en un hecho en donde nada tenía que ver.Lo acribillaron en medio de un ataque a una camioneta en donde viajaba una pareja que también murió.Israel Almanza Ruiz iba caminando con su hermano rumbo a la peluquería ubicada en Calzada de Los Chinacos, puesto que él y su hermano querían ir presentables a una boda familiar en el templo de Las Criptas.“Mi hijo iba pasando por el lugar, ¡estuvo en el lugar equivocado y me lo mataron!, ¡yo no pido justicia, ya será Dios quien se encargue de las cosas!, ¡me quitaron a mi Frankie!”, así se expresó el señor Ismael Almanza, papá de Israel.El crimen del joven ocurrió en medio de una ola violenta que sacude a Irapuato y todo el estado, en donde bandas vinculadas al crimen organizado pelean el dominio territorial de la plaza.Su hermano salió ileso en ese ataque ocurrido la mañana del sábado en el cruce de la avenida Casimiro Liceaga y calle Ramón Barreto de Tábora, de la colonia La Moderna.Hace alrededor de cinco años, Israel fue cerillito de una tienda de autoservicio Bara, a parte de un muy buen estudiante, muy trabajador y siempre estaba al pendiente de su mamá y sus hermanos, platicó su padre durante sus funerales.