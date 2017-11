Definen hoy sanciones contra administración de Bárbara

Publicidad



El dictamen que se someterá hoy a la comisión excluye de responsabilidades administrativas a los ex consejeros ciudadanos del SIAP (Sistema Integral de Aseo Público), "bajo la premisa que en el caso en concreto no se trata de una conducta tenga relación en la administración de fondos públicos y que los particulares que se encuentren en dicha situación pero que no reciben remuneración por tal encargo no pueden ser considerados para este caso como sujetos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos".

Hoy, en sesión de la Comisión de Gobierno,, el ex tesorero municipal,, y el exdirector de Gestión Ambiental,, así como a la ex alcaldesa, por responsabilidades administrativas derivadas de la licitación del servicio de recolección de basura aprobado en mayo de 2014.tuvo acceso a lo que se someterá a aprobación de los ediles en la Comisión y se sabe que se buscará inhabilitar a los ex funcionarios por un periodo de seis meses hasta un año.la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez; los ex regidores Verónica García Barrios, Aurelio Martínez Velázquez, Miguel Ángel Balderas Fernández, Beatriz Manrique Guevara, Jacobo Cabrera Lara, M. Esther Zúñiga Rodríguez, Alejandro Kornhauser Obregón y José Luis Zúñiga Rodríguez; y los ex síndicos José Eugenio Martínez Vega y Luis Fernando Gómez Velázquez.porcuestiones técnicas, administrativas y financieras, así como los requerimientos respecto al número de unidades, características específicas, costos, rutas, turnos, etc.Además dede las ofertas inscritas para la convocatoria;a Gestión e Innovación en Servicios Ambientales S.A. de C.V y Red Recolector,; y aprobar el acuerdo sobre la imposibilidad del Municipio para prestar de forma directa los servicios públicos de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos, sin haberlo sustentado en un análisis costo–beneficio.Estas observacionesrealizada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), y lo que aprueben los ediles hoy, todavía tendrá que someterse al pleno del Ayuntamiento este jueves.Otto Sebastián Portugal Prada, Jose Alberto Jesús Porrero Montiel, Alfonso Villanueva Ortega, Luis Gerardo Gonzalez Navarro, Alejandro Tejada Shaar y Gustavo Michel Schiele.