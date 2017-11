'Estalla guerra' entre Club León y revendedores

Publicidad



“Atendiendo a las necesidades de nuestra afición, les recordamos que para los 4tos de Final se podrán adquirir 1 boleto por Fierabono y su adicional (Máximo 10 fierabonos por persona) en pre venta exclusiva o 2 boletos por aficionado en venta general. Di no a la reventa”.



“En un principio de temporada yo hice la compra de todos estos Fierabonos con el fin de agarrar un poco más de boletos, a lo mejor ustedes saben que yo me dedico a la reventa y esto no es un delito grave, que yo lo mire así no es un delito grave.

“Aquí la bronca es que cuando yo empecé a hacer la compra de Fierabonos a mí nunca me negaron la venta, ni me preguntaron quién era ni nada, sin embargo ahorita que vine a hacer la compra ya me negaron toda la venta de boletos, no me quieren vender nada que según esto me tienen identificado como revendedor”, se quejó el hombre, quien no proporcionó su nombre.



“Ya se les tiene detectados y a esas personas no se les están vendiendo boletos... es un tema de darle prioridad al aficionado, si la gente nos reporta o los señala tomaremos las medidas necesarias... es una decisión que se toma atendiendo las denuncias de los aficionados”, confirmó un vocero.



“Bueno, no lo conozco directamente ni tengo el gusto con José Ramón, pero mi contacto que está allá adentro, él me dice que José Ramón y el contador están dispuestos a sacarme todos los boletos que yo ocupe pero con una cantidad de 100 pesos extras por boleto.

“Yo no voy a dar el nombre de mi contacto pero ten por seguro que si le hablo ahorita en estos momentos y le digo que ocupo 500 boletos son los mismos que ellos me sacan pero claro, él primero tiene que ir a hablar con El Contador y con José Ramón”, dijo el revendedor.



“Yo no estoy en la ciudad, la taquilla tiene que fluir correctamente y las personas que seguramente traen más de diez Fierabonos, están identificados como revendedores algunas de ellas, entonces me imagino que tanto Seguridad Pública como la Dirección Operativa del estadio están intentando evitar que los revendedores acaparen, es normal”, afirmó.

y ayer durante el primer día de venta para Fierabonos para que una sola persona pudiera comprar más de 20 boletos, con el fin de evitar la reventa. A través de sus redes sociales el club difundió una fotografía tomada desde el interior de sus taquillas en la que. Bajo la imagen tenía el mensaje: "lo tenemos identificado @Seguridad_ León. Muchas gracias por tu apoyo y denuncia". Más tarde, el club informó también en sus redes sociales: Luego de esta acción que tomó el club, personas dedicadas a la reventa mostraron su enojo, ya que dijeron que cuando compraron sus Fierabonos nadie se los negó. En el entrevista con uno de los revendedores que compró al inicio de la temporada y afirmó que por partido para luego ofrecerlos a los aficionados a un costo mayor. ¿Quién te negó la venta?, se le preguntó, a lo que respondió: "José Ramón directamente me dijo que no me va a vender". A través de su área de relaciones públicas, la directiva del Club León confirmó que y que coordinan acciones con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que puede intervenir para detenerlos. Sin embargo los revendedores acusan que usualmente y señalaron a una persona a la que identifican como "El Contador". También con personas que dijo trabajan en el club y le ayudan a comprar cientos de boletos. Al respecto, director comercial del club, negó conocer esta situación y dijo que las acciones para evitar la reventa se realizan en coordinación con las autoridades. Pese a los reiterados anuncios de que los boletos se habían agotado, en el partido contra Chivas hubo visibles huecos en las tribunas. La Secretaría de Seguridad Pública de León también para tratar de evitar la reventa de boletos. La dependencia informó que el sábado pasado antes del partido León-Chivas de nombre Efrén N., quien tenía en su poder 25 boletos que ofrecía en 200 pesos, además tenía tres Fierabonos con diferentes nombres.