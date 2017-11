Se despide el Festival del Globo maravillando a asistentes

Publicidad



"Lo único que cambiaríamos sería la señalética dentro del parque. Lo demás estuvo muy bien, la gente te trata increíble, las personas son amables, es más, ni siquiera hay queja de los baños, porque todo estuvo muy de acuerdo a lo que vivimos", dijo Estefanía Sánchez, de Guadalajara.

La edición 16 del Festival Internacional del Globo no decepcionó, al contrario: los asistentes amaron y se maravillaron con todos los globos originarios de todas partes del mundo. En total, 200 pilotos, 400 tripulantes, 600 voluntarios y 200 globos, 33 de ellos de figuras, provenientes de 16 naciones, volvieron a demostrar que la magia existe y se manifiesta en este fin de semana cada año.Las puertas del Parque Metropolitano de León se abrieron a las cinco de la mañana para darle paso a los miles de visitantes que llegaron al FIG 2017. Aunque al menos mil dormían en casas de campaña, los que llegaron puntuales a la cita iban muy bien abrigados con gorros de todo tipo, botas, tenis, jeans, chamarras y abrigos. La sensación térmica era de cuatro grados, pero el termométro marcaba nueve.Café y tamales fue lo que se vendió con mayor ímpetu. Las largas filas peleaban tan sólo un atole o champurrado para mitigar el frío y los vendedores no se daban a basto. Las líneas eran mayores aquí que para entrar al baño.A las 6:30 de la mañana, artistas locales ya amenizaban el evento cuando el primer globo, el del osito Bimbo, se iluminó para darle paso a otros 40 que despegaron al mismo tiempo. Ayer, la moto de Alemania no despegó por el aire.Mientras tanto, en la presa había 50 lanchas particulares, además de dos pertenecientes al parque que se rentaron para turismo. Una mujer en kayak disfrutó el amanecer desde la presa.Aproximadamenteabarrotaban el Metropolitano. Extraoficialmente se habla de que se superó el medio millón de visitantes en esta edición, que sólo tuvieron buenos comentarios.Alrededor de las 10 de la mañana, los últimos globos se desinflaron. Algunos sólo se quedaron para pasear a patrocinadores del evento. Cerca de las 11,La edición del FIG 2017, siempre supervisada por las corporaciones de Policía Municipal y Protección Civil del Municipio. El festival regresará el próximo año, prometiendo superar de nuevo las expectativas.