Se llenan plazas por el Buen Fin

Leoneses y visitantes provenientes principalmente de la Ciudad de México, Querétaro y San Luis Potosí, abarrotaron ayer la zona comercial de los Outlets del calzado.Los estacionamientos lucían llenos al mismo tiempo que se veía a gente entrar y salir de las tiendas.“Yo compré dos pares de zapatos para los niños me ofrecieron el 30% y gasté cerca de 700 pesos, sí había venido antes y sí sé como están los precios y a comparación de ahorita a mí me parece bien este descuento”, compartió Fernando Banda de San Luis Potosí.Juan Guerrero Ríos, visitante de la Ciudad de México, dijo que sólo compró unos cinturones porque esos sí le parecieron baratos.“Realmente no hay ofertas, yo vengo de México y los precios están igual que allá. Para encontrar ofertas en Estados Unidos pero aquí no y lo que tiene oferta son cosas que ya tienen mucho tiempo, es mercancía que ya quieren que salga, pero descuentos, descuentos no”, destacó.“Nosotros venimos al Festival del Globo y aprovechamos para dar una vuelta pero no siento que haya ofertas más bien es como toda campaña de publicidad, te manejan la psicología y con el hecho de que te digan ofertas hay gente que se la cree pero aquí realmente no he visto como tal un descuento”, consideró Viridiana Mendoza.A diferencia de las tiendas de calzado, las tiendas que ofertan ropa, artículos deportivos, gafas para sol y accesorios para dama como joyería, bolsas, entre otros, lucieron con menos afluencia de compradores en busca de ofertas y promociones.