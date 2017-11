PANISTAS AUSENTES

Publicidad

A la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN este fin de semana faltaron dos guanajuatenses. El gobernador Miguel Márquez, quien dio prioridad en su agenda a una visita al Instituto Tecnológico Superior de Purísima para acompañarlos en su tercer aniversario y arrancar obras. El otro ausente fue el senador y aspirante a la candidatura a Gobernador, Fernando Torres Graciano.En el caso de Márquez Márquez es una señal, por si alguno todavía tenía alguna duda, de que sus aspiraciones presidenciales están prácticamente canceladas. Y no es que ahí fuera a decidirse el futuro del Frente Ciudadano por México y su candidato, pero hace bien en priorizar la chamba estatal. El Góber sigue apostando a su relación con el dirigente nacional Ricardo Anaya, para pesar en 2018.Y de Fernando se sabe que inicialmente tenía un evento en San Felipe -que se pospuso- y ya no se animó a lanzarse. es evidente que el Senador leonés anda desanimado pues, si bien acepta que la definición del candidato a Góber sea por designación, sigue esperando diálogo y reglas claras, y no ve respuesta.Torres Graciano tiene una buena relación con el dirigente estatal, Humberto Andrade, a quien ya entregó una propuesta para que el ‘dedazo’ se legitime a través de un proceso transparente para todos. A la dirigencia nacional no le ha entregado esa misma petición, aunque dice que también lo hará. Se sabe que hace poco charló del tema con el secretario general del CEN, Damián Zepeda, pero nada pasa.La propuesta es que haya una consulta a la militancia que tenga valor del 20%, otra más a organismos de la sociedad civil que valga 10% y encuestas abiertas a la población con valor del 70%. Humberto acusó recibo hace una semana y Fernando ya dio plazo hasta el 14 de diciembre para una respuesta.Fernando deja en el aire qué hará si el dedazo se va por la libre y no hay una mesa de diálogo. Desde un principio ha dejado claro que no piensa en abandonar las filas azules que le han dado tanto, pero pues si de plano hay un rompimiento con Márquez-Diego y la dirigencia, con él no cuenten para la campaña.El ‘delfín’ Diego Sinhué Rodríguez sí asistió y destacó en sus redes sociales que: “Ejercer mi participación en esta sesión es cumplir con el compromiso de representar a la militancia que nos dio su confianza”. Y el mensaje lo acompañó de fotos con otros panistas de casa: Juan Carlos Romero, Humberto Andrade, Éctor Jaime Ramírez, Alejandra Gutiérrez, Román Cifuentes y Cecilia Arévalo.El que sí se presentó a la sesión del Consejo y no dejó de tuitear mensajes y fotos, fue el sanmiguelense Luis Alberto Villarreal García, quien hace unos días retomó su activismo dice él interesado en la candidatura a la Gubernatura, y que le hace ganar presencia mediática para estar en la jugada del 2018.El ex Alcalde, ex Senador y ex Diputado Federal, presumió fotos con el jefe nacional, Ricardo Anaya; el exdirigente Gustavo Madero; el coordinador de la bancada de diputados federales, Marko Cortés. Mostró su respaldo al Frente “como una alianza que signifique un cambio profundo para la gente”.El senador guanajuatense aspirante presidencial del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, tomó la palabra en la sesión del Consejo Nacional para exponer el capítulo “Educación y Sociedad”, como parte del proyecto de plataforma electoral 2018 del Frente Ciudadano que fue aprobado en la sesión sabatina.La legisladora federal tricolor, Azul Etcheverry, se entrevistó con el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), Ricardo Luis Antonio Godina. El acuerdo fue realizar el 4 de diciembre un evento en León para presentar el Programa Nacional de Vivienda y promover los esquemas de acceso un crédito.El Gobierno Municipal de Celaya presentó al Observatorio Ciudadano. Sus integrantes se desmarcan con el que no buscan cargos políticos, no les interesa la política, y no tienen ningún sesgo político. Pero arrancan bajo sospecha de que están ahí precisamente por consentimiento del alcalde, Ramón Lemus. Y es que para operar pues recibirán el financiamiento del Municipio, ente al que deberán de evaluar.Hay que destacar que a personajes como Juan Yúdico, presidente de la Coparmex en Celaya y quien fungirá como Secretario del Observatorio Ciudadano, se le ve muy cerca del Alcalde. O el sacerdote Carlos Sandoval, representante del Obispo, también es constantemente visto cercano al Gobierno Municipal.De la presidenta, María Fernanda Vázquez, se sabe que pertenece a la Coparmex y a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, también cercana al poder en tierra cajetera. Basta voltear al Ayuntamiento donde dos expresidentas de dicha organización tienen un lugar privilegiado: María Eugenia Mosqueda, como síndica y Martha Norma Hernández, como regidora.En el Observatorio no se ven miembros de la academia, habiendo tantos con capacidades más que demostradas y luchadores sociales. Pero bueno, va para largo, los celayenses tendrán que esperar seis meses para saber si efectivamente les dan una grata sorpresa o resulta ser lo que muchos esperan. Pueden aprender de la experiencia en León.Se inició la construcción de la nueva casa del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado.El edificio estará ubicada en el Parque Guanajuato Bicentenario, en Silao. La Secretaría de Obra Pública del Estado informó que con una inversión de 28.5 millones se contrató la primera etapa.La empresa guanajuatense encargada de la obra es Metales Laminados Aparmex, S.A. de C.V., y de acuerdo al programa la terminación se tiene contemplada para el mes de julio del 2018.La superficie a construir son 4 mil 500 metros cuadrados, en un predio total de 9 mil metros cuadrados.