Periódico am

“En una avenida semaforizada como el bulevar, no le veo mayor problema a que los pasos sean a nivel, tiene todas condiciones necesarias, como los límites de velocidad, para que los pasos peatonales pueden ser a nivel”, comentó.

A pesar de la aprobación de la idea de reconstruir el puente peatonal en el bulevar Adolfo López Mateos, en dicha zona es viable la implementación de un paso peatonal a nivel, así lo consideró el arquitecto Rodolfo Amate Tirado.El ex presidente del Colegio de Arquitectos, aseguró que el bulevar López Mateos cuenta con las condiciones necesarias para quitar el puente peatonal y dejar un cruce a nivel la cual significaría además una solución más digna para peatón y económica para el gobierno municipal.La semana pasada, la presidente de la Comisión de Obras Públicas del Ayuntamiento, Adriana Audelo informó que se le había asignado 1 millón de pesos al Imipe para la realización de un proyecto ejecutivo para demoler el actual puente y la construcción de uno nuevo con un costo aproximado de 30 millones de pesos.Amate Tirado resaltó que a pesar de la controversia que ha generado la idea del proyecto, esta se haya originado desde un concurso lanzado por el Imipe.“En esta ocasión el Imipe lanzó un concurso para la idea conceptual para la posterior elaboración del proyecto ejecutivo, es la primera vez en la historia reciente que se hace en el municipio, esto debería de hacerse más seguido”, comentó.Afirmó que la construcción de cualquier puente peatonal, más allá de la seguridad para el peatón “va enfocado a resolverle la vida al automóvil para que pueda transitar libremente”.“Toda la vida hemos estado conviviendo con puentes peatonales, pero los que se han interesado en estos temas sabemos que esta solución no es la correcta ya que las ciudades están diseñadas para el coche, el espacio público debe estar diseñado en función de las personas no en función de los coches”, aseguró.A nivel nacional, la organización ‘Liga Peatonal’ lanzó en los últimos años una campaña para demoler y cesar la construcción de lo que denominan ‘puentes antipeatonales’ por cuestiones de comodidad, accesibilidad, velocidad y seguridad para el peatón.“No estoy muy convencido ni de acuerdo con ese tipo de soluciones, creo que los puentes peatonales son antipeatonales porque peatón es el que debe tener la preferencia”, dijo Rodolfo Amate.Además, puso de ejemplo Ciudad de México, que con un tráfico mayor ya se han empezado a demoler puentes peatonales y darle prioridad al peatón en avenidas importantes.“Un trayecto que una persona lo puede cruzar en 20 segundo lo hacemos que lo cruce en más de un minuto, personas que van cargando cosas, con discapacidad, niños y le hacemos la avenida más complicada a las personas que no tienen la facilidad de tener coche”, opinó.