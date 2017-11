El doble ataque de Michael Jackson a Paul McCartney

Publicidad

Algunas marcas deportivas intentan convencernos de que sus productos soniconos revolucionarios con capacidad de cambiar el modo de relacionarnos con la realidad. A veces incluso tienen razón. Aunque lo hagan muy lejos de donde se les espera.A mitad de los ochenta Nike había dejado de ser la marca de referencia e incluso había perdido el primer puesto para dejar a Reebok como dominador. La respuesta debía ser impactante y Phil Knight, el fundador de Nike que durante un tiempo, dio su brazo a torcer.La mercancía estaba casi lista, un pack formado por la primeray otras zapatillas comopara una campaña de

El rey del pop mantuvo amistad con McCartney y les gustaba ser retratados por los medios. Foto: Cortesía

de dos meses en televisión. Peter Kagan y Paula Grief habían dirigido clips paray la agencia de publicidad de Nike le pidió que hicieran “lo mismo, pero con mi coche en el parking”. Un videoclip con Nikes. Un minuto en super 8 y blanco y negro en el que debían aparecery deportistas anónimos. No había historia, la música era la primera imposición:, era colocarte a la altura de un creador de jingles.En el anuncio de Nike la marca solo aparecía dos veces, al principio y al final, con un estilo de corta-pega y exceso premeditado de grano, 'Revolution' se acercaba más al cinema verité que a una gran producción publicitaria. Sin embargo,Justo después de grabar 'Say Say Say' en Abbey Road,Aquella noche,Cada vez que una de esas canciones de Buddy Holly o Al Johnson era reproducida,. Jackson siguió ese camino y entre 1983 y 1984 compró colecciones de Sly Stone y Len Barry antes de dar con su premio gordo, un catálogo en el que se incluíanEn manos de un inversor australiano, The Beatles habían cedido los derechos en 1963 y el propio McCartney había intentado recuperar los derechos de reproducción de sus canciones por

Jackson siguió el consejo de su entonces amigo. Foto: Cortesía

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Según cuenta la leyenda, en, durante un capítulo delapareció por primera vez el anunciode Nike.A los oídos de los inexpertos,, aunque en realidad se trataba de un asunto de propiedad de los derechos. En un extraño giro,y tenía el valor de citar a Yoko Ono.Unos meses después se anunciaba que, habían llegado a un acuerdo extrajudicial que incluía una cláusula que. La cosa debió funcionar al menos con Yoko Ono, porque poco después, 'Instant Karma'.En 1987 se editó por primera vez en CD el álbum blanco en el que se incluye una versión del tema 'Revolution', que muchos habían conocido gracias al anuncio.