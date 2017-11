¿'El Sol' en San Miguel?

Publicidad

Desde temprano,(según datos proporcionados) se instaló en la calle Aldama de San Miguel de Allende, Guanajuato, presuntamente para grabar el últimoen la ciudad.Eso no es lo que molestó a los vecinos, sino que no se les avisó que se cerrarían calles, afectando sobre todo a los comerciantes.Recientemente, el cantante lanzóque forma parte del discoy del que se maneja, es el motivo por el que se eligió a este municipio como set para su canción.Incluso, el mariachise encuentra en el lugar.El pasadocuando sorprendió a los sanmiguelenses con"El Sol" quedó enamorado de la ciudad donde se está grabando su serie biográfica, y no es de extrañar que regrese para reafirmar su aprecio por Guanajuato.Hasta el momento no se ha visto a Luis pasearse entre las locaciones, pero se espera que en el transcurso del día, aparezca para ser captado por las cámaras de los periodistas y fans.El equipo tiene prohibido dar información alguna, también se restringió el acceso a ciertos puntos, por lo que la seguridad apunta a que en cualquier momento aparezca y hable sobre el trabajo que realiza el equipo de producción.(Con información de Juanita Crespo y Jorge Isaac Pérez Villalobos)La venezolana Desirée Ortiz, quien presumió una relación con Luis Miguel, ahora fue captada con Alejandro Fernández.La nueva imagen muestra a la venezolana caminando detrás del tapatío y otras dos personas.Aunque Ortiz ha admitido salir a veces con Alejandro Fernández, siempre ha dicho que es solamente por amistad.