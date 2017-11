Muere el cantante David Cassidy

Publicidad



“David murió rodeado de aquellos a los que amó, con alegría en su corazón y libre del dolor que se había apoderado de él durante tanto tiempo”, se lee en el comunicado. “Gracias por el abundante apoyo que le mostraron todos estos años”.



“En dos años, David Cassidy ha pasado como un huracán por la vida de millones de chicas pre púberes de Estados Unidos”, destacó la revista Rolling Stone en 1972. “Su legado: seis y medio millones de discos de larga duración y sencillos; 44 programas de televisión; loncheras de David Cassidy; goma de mascar de David Cassidy; libros para colorear y plumas de David Cassidy; sin mencionar los varios millones de revistas para adolescentes, afiches, collares, calcomanías y álbumes fotográficos”.

David Cassidy, el ídolo adolescente quey vendió millones de discos como el vocalista principal del grupo musical,según un comunicado familiar difundido por su publicista JoAnn Geffen. De inmediato no hubo más detalles disponibles, pero Geffen había comentado el sábado que Cassidy estaba hospitalizado por insuficiencia orgánica en Fort Lauderdale, Florida.En un principio, el programa tenía la intención de proyectar a Shirley Jones, la actriz ganadora del Oscar y madrastra de Cassidy. Jones interpretaba a Shirley Partridge, una viuda con cinco hijos con los que formaba un popular grupo que realizaba giras a bordo de un autobús con decorados psicodélicos.Era una época de familias cantantes, como los Osmond y los Jackson. “La Familia Partridge” nunca se ubicó entre los primeros 10 lugares de audiencia televisiva, pero las grabaciones con su nombre, en su mayoría con Cassidy, Jones y músicos de apoyo, generaron grandes éxitos y convirtieron a Cassidy en una superestrella de la música. La canción más reconocida de los Partridge,El grupo también alcanzó a colocarse entre los primeros 10 con “I’ll Meet You Halfway” y “Doesn’t Somebody Want to be Wanted”. Cassidy tuvo éxito como solista con la canción “Cherish”.

Cassidy en 1972

El atractivo de Cassidy se desvaneció una vez que el programa salió del aire, aunque él siguió haciendo giras, grabaciones y actuaciones durante los siguientes 40 años.en el que uno de sus admiradores, George Michael, realizó los coros. Ocasionalmente realizaba presentaciones en escenarios y en programas televisivos, incluida una actuación nominada al Emmy en “Police Story”., frecuentemente asistía a las reuniones y hablaba a menudo del éxito que tuvo en su juventud.Cassidy, nacido en la ciudad de Nueva York en 1950, tuvo problemas personales y financieros.Tuvo dos hijos, el músico Beau Cassidy y la actriz Katie Cassidy, de los que reconoció que su relación con él era distante.