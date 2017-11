Publicidad

Zinedine Zidane alteró el chasis con Asensio y Lucas Vázquez de entrada en detrimento de Casemiro —en Chipre no había cocodrilos de los que protegerse— e Isco —con mucho trajín últimamente—.ya mejorado en el derbi del pasado sábado, en tirar de catálogo. A pies del alemán, el conjunto español tomó el mando y fundió poco a poco al Apoel. Un equipo tan animoso como de armadura raquítica. Ante el Madrid, un grupo de monaguillos.El emboque del croata dejó en los huesos al Apoel. El Madrid olió el pastel y no titubeó. Estuvo bien articulado, tanto en el ataque estático como en las contras, y con diente para amordazar al contrario en campo propio.Así, los centrales le abrieron de par en par el rancho a Benzema, lo que adivinó Kroos, que le filtró un pase terminal. El galo resolvió ante el portero canario Nauzet Pérez con mucha solvencia.como generales hubo fiesta para todos. Incluso para los menos habituales del gol. Caso de Nacho, que cazó el tercero en un córner ejecutado por Asensio y cabeceado por Varane antes del remate final de su camarada de zaga. Nacho cerró la jugada en los morros del guardameta español. Sin tiempo para el lamento, a la escuadra chipriota le cayó el cuarto en un contragolpe de cátedra. Todos los madridistas se acostaban en su campo cuando llegó la estampida. Kroos metió la directa, hiló con Benzema y éste con CR. El luso hizo derrapar a un defensa y visto que había otros dos por el rancho decidió dar una palmadita a Benzema, que ante una portería sin obstáculos, dio un pase a la red.. Ya no había más partido que el supeditado a CR, que rumia y rumia estos días su agostamiento en la Liga. La jornada era de lo más oportuna, máxime con un Apoel al que ya el metraje del partido le resultaba himalayesco. Un centro de Marcelo acabó con el vilo del portugués, que cabeceó con tino tras escalar entre dos defensas. Benzema, en versión voluntariosa, se empecinó en presionar a Nauzet tras otro estropicio local, y ganó el asalto. El balón llegó rebotado a CR, que se giró y, por segunda vez, el Real Madrid hizo bingo a puerta vacía.Nada que ver con la noria de la temporada anterior, cuando la reserva fue capital. En Chipre todos tuvieron minutos de vuelo. El discurrir del choque lo propiciaba. Otra cosa es que el Apoel apenas sirva de termómetro. Aunque el Madrid acabara por convertir la cita en un entrenamiento, a todos les fue de maravilla una jornada sin desvelos, un partido lubricante y conciliador. Tiempo habrá para comprobar la media real de este Madrid que ya tiene despejada del todo la clasificación europea para la siguiente ronda. Eso sí, como segundo clasificado porque el Tottenham hizo mejor los deberes. De momento, en Nicosia, el Madrid se dio la noche que necesitaba. Goles contra la depresión.