Desaparecen los 'fantasmas' del Cruz Azul

"Varios compañeros venían viviendo cosas feas desde hace mucho tiempo, pero reitero, este año ha sido muy completo y bonito. Hemos perdido pocos partidos (4), al final hemos sabido sufrir y los resultados se han dado gracias a eso".

Durante 20 años en Cruz Azul han rondado todo tipo de fantasmas, que al paso de cada torneo cobran y cobran más fuerza, como el miedo a ganar, a trascender. Pero hoy en el equipo hay un español que no cree en fantasmas y no tiene miedo.Édgar Méndez asegura que se han exorcizado esos espectros, con la clasificación a la Liguilla., dice el ibérico, uno de los principales motores de La Máquina en este torneo.Las cadenas que se arrastraban y que semana a semana se volvían más pesadas, se han difuminado gracias a haber ganado dos juegos seguidos y clasificar, al fin, a las finales.Se han dado pasos firmes,son pruebas son irrefutables.Se diga abiertamente o no, la presión que oprimía los hombros de los cementeros se ha hecho más liviana.Y por eso, y sólo por eso, Méndez afirma:Una cara que afirma, ha exorcizado fantasmas, esos espectros que no dejaban al cuadro avanzar: ". Y sacando el Paco Jémez que lleva dentro, no dudó en señalar:Ahí está Cruz Azul, tan cerca del cielo como del infierno, pero esta vez, aseguran: