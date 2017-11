La razón por la que Britos salió de Pumas

"Britos puede decir como él ve las cosas. La realidad es que cuando llega Castillo, no lo digo yo, lo dicen los números de Castillo, empezó a meter goles, iba de campeón goleador y yo jugaba con un '9', lo más lógico es que jugara Castillo", declaró Palencia.

"Entonces él sabía que Nicolás estaba teniendo mejores resultados, la directiva y él sabían que iba a estar de suplente. Le llegó esa oferta de Arabia, de mucho dinero, y dijo que 'de estar de suplente aquí pues me voy a otro sitio a ganar más dinero'", apuntó.



"Eso era una realidad, no es de gustos o de no gustos, es una realidad como cuando él también estuvo mejor que 'Lalo' Herrera y le quitó el puesto, ahora llegó Nicolás y le quitó el puesto a Britos.

"Es simplemente una competencia interna y estaba jugando mejor Castillo. Si él quiere ver como que no me gustaba y no ver que era porque Nicolás estaba jugando mejor, pues él puede sacar sus conclusiones y que la gente las saque. Así de fácil", concluyó Palencia.



"No le salió muy bien porque allá en Arabia no juega, es un jugador muy irregular en Arabia. Aquí (en Pumas) perdió el puesto y lo que él decidió fue irse, aquí tenía un lugar", comentó a CANCHA el ex técnico felino, Francisco Palencia.



El paso goleador que mostró el chileno (Castillo) a su llegada al Club Universidad fue el detonante para que Britos abandonara la institución, contó a CANCHA el ex entrenador de los Pumas, Francisco Palencia.A cuatro meses de irse con el Al Hilal de Arabia Saudita, Britos comentó que él no era del agrado de Palencia, situación que lo orilló a abandonar la Liga MX.Castillo llegó al Pedregal para el Clausura 2017, torneo en que consiguió ocho dianas en cinco cotejos. Britos nunca llega a esa cifra en una campaña.El brinco del futbol mexicano al de Arabia Saudita no ha sido fácil para Matías Britos.Aunque el club Al Hilal es segundo de la Liga Profesional con 20 puntos a uno del líder Al-Ahli, el ariete uruguayo no ha sido regular en el inicio de campaña pues en seis duelos con el conjunto celeste suma 380 minutos y solamente un tanto, que lo tienen alejado de las nueve dianas del goleador sirio Omar Al Soma.