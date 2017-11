Ozzy Osbourne y Marilyn Manson, al Corona Hell & Heaven

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Figuras como Ozzy Osbourne y Marilyn Manson están confirmadas para la próxima edición del Corona Hell & HeavenA través de un comunicado se dio a conocer el cartel completo del festival, que tendrá lugar el 4 y 5 de mayo de 2018 en el Autódromo de los Hermanos RodríguezScorpions, Deep Purple, Judas Priest, Megadeth, Bad Religion, Mastodon, Gojira, Killswitch Engage, Saxon, Refused, The Darkness, Testament, Dead Cross, Overkill, Watain, L7, Kadavar, Hawthorne Heights, The Charm The Fury, Hollywood Undead, Brujeria, Tankard, Vein, After The Burial, Resorte, Thell Barrio, QBO, Tanus, Disidente, S7N, Deadly Apples, Nervosa, Pressive, Strike Master, Gore And Carnage, Lack of Remorse, Los Viejos, Zoviet, Tulkas, Jet Jaguar, Gruesome, Agora, De La Tierra Nightbreed, Thantra, Cardiel, Sierra Leon y The Warning conforman el cartelLos boletos en preventa estarán disponibles el 27 y 28 de noviembre, mientras que la venta general iniciará el 29 de noviembre