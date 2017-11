¿Qué ha hecho Diego Boneta para parecerse a Luis Miguel?

Publicidad

El actor mexicano Diego Boneta, quien viajó a España para tomar clases de canto y dar el tono de Luis Miguel en la bioserie basada en la vida del "Sol", debutó como productor ejecutivo de la mismaEl actor se encuentra en este país para las grabaciones de la emisión original de Netflix en colaboración con Gato Grande y MGM y que se estrenará a nivel mundial en el primer cuatrimestre de 2018Boneta, quien personifica a Luis Miguel, expresó que el cantante ha estado al pendiente de la producción desde que se gestó como una idea“Él ha estado metido desde que empezó todo esto, pero algo que es un gran honor para mí es que estoy como productor ejecutivo de la serie, es la primera vez que estoy en un rol así y ver cómo todo esto ha crecido desde los inicios, ha sido increíble“Porque normalmente me ha tocado una vez que ya están los guiones que ya está todo y ver como esto se iba haciendo fue algo fascinante, Luis Miguel ha estado bastante metido desde un principio y es algo especial”, indicó el actor en entrevistaPersonificar a Luis Miguel no ha sido tarea fácil para Boneta pues se aclaró el color de cabello y tiene una prótesis entre los dientes, también tomó clases de canto en España, para llegar al tono de Luis Miguel“Es sin lugar a dudas el papel que más ha requerido de preparación, por mucho, más que cualquier otro que he hecho, me aclararon el pelo para el papel, me hicieron lo del diente, lo tengo permanente durante la filmación“Del lado musical me fui a España para entrenar un mes con el coach de Javier Bárdem y Penélope Cruz, Juan Carlos Coraza… estoy cantando todas las canciones en el mismo tono que él y que no hacía después de “Rock of ages”, no sabía si podía hacerlo, pero todo el crew mexicano está demostrando que está a la altura de cualquier producción”, indicóLa serie está protagonizada por Diego Boneta, Óscar Jaenada y Camila Sodi y se prevé su estreno de manera exclusiva en Netflix en América Latina y España, y en Estados Unidos y Puerto Rico por Telemundo el próximo añorad