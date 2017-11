De nueva cuenta ambulantes presionan a Tellería

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De nueva cuenta el primer cuadro de Pachuca es alterada por las manifestaciones de la FOIDEH y la incapacidad del ayuntamiento por alcanzar acuerdos.Óscar Pelcastre, líder de los comerciantes exigió lugares para los ambulantes puesto que llevan un año sin poder vender y en el centro histórico ahora fue cedido a empresarios.Las pláticas con secretarios de Gobierno del estado y con la Presidencia de Pachuca no han llegado a ningún acuerdo, dijo al manifestarse en la Plaza Constitución y posteriormente frente a la Casa Rule.Aseguró que no ocuparán la Plaza del Viento porqué corren peligro los comerciantes y los compradores por estar en medio de dos vías rápidas.Al salir de la reunión en el ayuntamiento, declaró que había roto los acuerdos con la presidenta Yolanda Tellería debido a que no cumplió los acuerdos tomados y además permitió se establecieran negocios como Telcel y diversas empresas en negocios sobre ruedas en el primer cuadro de la ciudad.