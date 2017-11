Barrales: vamos por el método; MAM: si hay dedazo me bajo

Publicidad

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que si el Frente Ciudadano por México, integrado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), elige a su candidato presidencial por imposición o dedazo no está dispuesto a participarEl aspirante del PAN, Rafael Moreno Valle, dijo que, al igual que Mancera, de darse una imposición o dedazo él también abandonaría la agrupación política, por lo que confía en que haya una elección abiertaAl respecto, al presentar documentos en el INE para avanzar en la coalición electoral, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, precisó que en la construcción del Frente se entrará a una tercera etapa, en la cual se definirá el método, y prometió un proceso democrático para definir candidato a la Presidencia de la República“Vamos a platicar con todos, vamos a construir consenso”, declaró Barrales MagdalenoAntes, Miguel Ángel Mancera afirmó que la ciudadanía sabe que si hay un método, “que si hay una competencia y una participación como lo hemos dicho, en la medida que sea democrático, sea transparente, vamos a participarSi se pretende de cualquier manera hacer una decisión por dedazo, por imposición, yo no estoy dispuesto”, enfatizóMancera Espinosa afirmó que, avalado el Frente por el PAN, PRD y MC para que vayan en una coalición hacia las elecciones de 2018, lo que urge ahora es que se defina el método de selección del candidato presidencial, el cual insistió, debe ser abierto, transparente y democrático“Siempre será preferible que no quede duda, que la gente sepa que hubo transparencia a querer arrebatar o a querer agandallarse de alguna manera el procesoAsí que no, yo estoy claro en cómo queremos ir y cómo quiero sumarA mí me interesa mucho sumar para el paísEn donde esté la transparencia, donde esté un procedimiento democrático, ahí vamos a sumar, eso es clarísimo”, dijo el mandatario capitalinoEn el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno señaló que en este proceso no se pueden permitir simulaciones, pues éstas “caen por su propio peso”“Yo creo que eso es lo más claro, porque de otra manera la gente lo que va a decir es que es más de lo mismo ¿no? Más de lo mismo: que decidan las cúpulas, que decidan los dirigentes, pues entonces, ¿para qué estamos hablando de un método? Hace meses se hubiera tomado una decisión y ya cada quien sabe si participa o no participa“No puede haber una simulación, aclaro, lo que no puede haber es una simulación, porque las simulaciones caen por su propio peso y la ciudadanía no se va a dejar engañar por una simulación”, indicóCuestionado sobre la consolidación del Frente, el jefe de Gobierno de la capital del país respondió que esto permitirá impulsar un gobierno de coalición ciudadanizado“Me parece que es una buena noticia en lo que nosotros creemos que es un ejercicio muy importante, siempre y cuando se den estas tareas que hemos venido platicando a lo largo de las semanas previas“Estar hablando de un gobierno de coalición, que haya una participación de la ciudadanía en el proyecto, es decir, que esté ciudadanizado y que haya una competencia, que haya un procedimiento abierto, un procedimiento transparente, democrático, para poder elegir a quien representará el Frente”, reiteróVen optimismoLas dirigencias del Frente reiteraron que el método de selección de candidatos será por consenso y democráticoBarrales recordó a Mancera, y a cualquier otro aspirante presidencial, que apenas inicia la tercera etapa del proyecto, que es la electoral, por lo que todavía no se puede hablar de un método