Octubre rompe récord de homicidios dolosos en el país

Octubre rompió récord en homicidios dolosos al contabilizar dos mil 371 carpetas de investigación en el país, la cifra más alta desde enero de 1997, cuando el gobierno federal comenzó a registrar este delito de alto impactoEs la cifra más alta durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, según los datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)Hasta antes de octubre, la mayor cifra de asesinatos intencionales, se presentó en mayo pasado que registró 2 mil 238 carpetas de investigación, por lo que fue considerado el mes más violento desde 2011La tendencia de asesinatos cometidos durante 2017, indica que al finalizar el año, se habrán registrados más homicidios dolosos en los últimos 20 años, ya el record de muertes lo registra el de 2011, cuando se iniciaron 22 mil 855 investigacionesEn los primeros diez meses de 2017, se abrieron un total de 20 mil 878 expedientes; 2016, 20 mil 547; 2015, 16 mil 909; 2014, 15 mil 520; 2013, 18 mil 106; y2012, 21 mil 459Las entidades con más homicidios dolosos en octubre son: Baja California, 207; Guerrero, 198; Estado de México, 189; Veracruz, 174 y Chihuahua, 135Artículo October: Mexico's deadliest month English Mexico recorded 2,371 malice murders in the country, the highest figure since January 1997