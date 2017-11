SEP: no se rescatará a universidades quebradas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no cuenta con recursos adicionales para apoyar este año a las universidades públicas en cinco entidades que presentan problemas financieros, señaló el subsecretario de Educación Superior, Salvador JaraEn entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario público aseguró que “un buen número” de las instituciones de educación superior que tienen problemas financieros no han tomado las medidas internas necesarias para poder resolver sus situaciones y evitar que la crisis financiera continúe creciendo“Se está acabando el año y realmente nosotros no tenemos posibilidades de ofrecer ningún apoyo extraordinarioQuienes tienen que plantear un esquema son ellas [las universidades]Hay que recordar que son instituciones autónomasCon ellas hemos estado trabajando hace más de un año, detectando cuáles son sus fuentes de déficitEllas conocen muy bien cuáles son y qué tipo de accionesdeben llevar a cabo para que la crisis no crezca”, señaló el funcionarioAyer EL UNIVERSAL publicó que trabajadores y estudiantes de al menos cinco universidades públicas del país se mantienen a la expectativa, luego de que a finales de octubre, los rectores de los estados de Michoacán, Morelos, Oaxaca, Nayarit y Zacatecas pidieron al presidente Enrique Peña Nieto una ampliación presupuestal de cuando menos 4 mil millones de pesos para cubrir las nóminas de 26 mil empleadosLos rectores de estas instituciones advirtieron que se declararían en insolvencia económica inmediata, al no contar con los recursos para terminar el añoSobre el tema, Jara Guerrero, quien fuera rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una de las instituciones públicas de educación superior que se encuentran al borde de la crisis, mencionó que el problema de las universidades se ha ido agravando debido a que cuando se “da el dinero” para solventar sus crisis, no invierten en resolver los problemas estructurales que las ocasionan“Lo que ha pasado cuando se da el dinero es que la mayoría de las universidades no ha hecho nadaAhora vamos a ver cuáles son las reglas de operación de los nuevos apoyos; sin embargo, seguramente será más que recibir proyectos o promesas, habrá que darles a las universidades que realmente hagan algo o que avancen en el saneamiento de sus finanzas”, dijo Jara GuerreroAñadió: “La mayoría de las universidades no ha hecho nada para resolver los problemas estructurales, hay un buen número de estas que tienen problemas económicos que no han avanzado y que por eso su crisis se ha estado incrementando”Según un diagnóstico que realizó la dependencia federal son tres las razones que han ocasionado que las universidades públicas se encuentren en esta situación de crisis financiera: que han contratado personal administrativo o académico sin tener el sustento financiero correspondiente; que tienen prestaciones no reconocidas; es decir, hacen pagos que no aparecen en el presupuesto de egresos del estado, y que tampoco fueron aprobadas por la Secretaría de Hacienda ni por la SEP“De tal forma que esto casi siempre lo pagan de muy diversas maneras casi siempre al final de año cuando se tiene dinero por parte de la SEP, se les apoya con algo otra vez a través de los congresos estatales o Hacienda, pero son prestaciones que no están reconocidas dentro del subsidio ordinario del gobierno federal y el gobierno estatal”, señalóLa tercera fuente de déficit, afirmó el ex rector, es que las universidades “pagan a jubilados y pensionados con dinero que debería ser destinado a los trabajadores activos; es decir, las instituciones no cuentan con un fondo para pago de jubilaciones y pensiones o bien cuentan con un fondo que es insuficiente”, detalló