Revira gobierno local: feria del suéter fue un éxito

La Secretaría de Fomento Económico reviró que la Feria del Suéter Tulancingo te abriga fue todo un éxito, luego que textileros acusaron que fueron ofertados productos procedentes de China, que no les permitieron participar en la organización y tener que pagar cuotas adicionales.El secretario de la dependencia municipal Juan García Mellado recordó que, en principio, la feria fue programada para durar viernes, sábado y domingo pasado, en el jardín La Floresta.El funcionario aseguró que ellos solicitaron quedarse un día más, es decir, el pasado lunes 20 de noviembre, lo cual implicaba gastos adicionales; por lo que se consideró que los comerciantes pagaran una cuota de 150 pesos.Aseguró que hubo expositores que alcanzaron ventas por 40 mil y hasta 50 mil pesos, y el pago de 150 pesos era algo significativo.Detalló que unos 50 comerciantes accedieron a participar el lunes, con su pago correspondiente.Sin embargo, ante los señalamientos de que a los textileros no les permitieron participar en la organización de esta feria temática, García Mellado aseguró que en todo momento se incluyó a su representante, Yolanda Rivera.Finalmente, el funcionario municipal aseguró que no habrá represalias en la edición del próximo 2018, “ya que la feria está hecha y pensada para ellos”.