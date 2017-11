Celebran en CIVI su aniversario 34

Publicidad

El Centro Integral para las Personas con Discapacidad Visual (CIVI) se encuentra celebrando 34 años de brindar servicios de rehabilitación a personas con discapacidad visual y/o con retos múltiples.Actualmente cuentan con 40 alumnos, desde los 4 años hasta la tercera edad, quienes acuden a sus rehabilitaciones de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde.“CIVI es una Asociación Civil que se dedica a tratar la discapacidad visual, no sólo atiende a niños con este tipo de discapacidad, sino que también nos enfrentamos presentan otras discapacidades” informó Chistyan Oswaldo Noyola Gutiérrez.El responsable de CIVI compartió que la mayoría de los alumnos son de bajos recursos y en muchas ocasiones no pueden pagar la mensualidad, a pesar de ello no se les da de baja de la institución.Ante ello, señaló que la Carrera Atlética con Causa que están organizando y que se llevará a cabo el sábado 25 de noviembre es para recaudar fondos para seguir con la labor de rehabilitarlos.La misión de CIVI es hacer valer los derechos humanos de sus alumnos, trabajando de manera profesional, fomentando los valores de responsabilidad e independencia y desarrollando sus capacidades para lograr su integración familia, social, escolar y laboral.Asímismo, CIVI capacita y asesora para sensibilizar a la sociedad en el tema de la inclusión de las personas con discapacidad.Su visión es lograr la inclusión de las personas con discapacidad visual con apoyo de personal especializado e instalaciones de vanguardia, buscando un reconocimiento a nivel estatal y nacional por la calidad de servicios ofrecidos.En el marco de su aniversario número 34, el Centro Integral para las Personas con Discapacidad Visual (CIVI) lanzó oficialmente la convocatoria de su primera Carrera Atlética con Causa que será a beneficio de los alumnos con discapacidad visual.Chistyan Oswaldo Noyola Gutiérrez, director de la Asociación Civil y personal de la institución dieron a conocer los detalles de la carrera que tienen como fecha programada el próximo sábado 25 de noviembre.La carrera arrancará en punto de las 8 de la mañana a un costado de la Plaza de los Fundadores, para ir por Hidalgo, Calzada Insurgentes, bulevar Díaz Ordaz, Torres Landa, Guerrero, Revolución y llegará de nuevo al centro.Habrá dos distancias, de 5 kilómetros para corredores y 1.5 kilómetros que será recreativa, en esta modalidad podrán caminar o trotar, en ella participará el alumnado con discapacidad visual.Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse en las instalaciones de CIVI, ubicado en calle Príncipe Carlos 225, colonia Los Príncipes.El donativo por inscripción es 200 pesos, con el cual apoyaran en la rehabilitación de personas con discapacidad visual, incluye playera conmemorativa, número de corredor, medalla de finalista, hidratación: paquete de recuperación, apoyo vial y ambulancia.Se premiará a los 3 primeros lugares de carrera de 5 kilómetros en las categorías femenil y varonil con un Alebrije artesanal realizado por los alumnos de CIVI, cortesía para 3 clases de Natación en el Centro Acuático CIVI.Para el primer lugar de la categoría femenil, tendrá una cortesía para un maquillaje profesional de Andy Nava, mientras que el segundo lugar será acreedor a un peinado profesional.