Comercializan sus diseños

Para impulsar el desarrollo de los alumnos de la facultad de Diseño Gráfico de la Universidad de León, plantel Irapuato, se realizó la segunda edición del Tianguis de diseño en la Casa de la Cultura de Irapuato, donde expusieron su talento y ofertaron sus trabajos.“Además del beneficio económico, este proyecto les da seguridad al mostrar su talento y los diversos productos que ellos realizan, también esperamos que haya gente que los pueda contactar que se interesen en el estilo de diseño y ellos puedan empezar a generar trabajo”, destacó María del Socorro Arredondo Rodríguez, organizadora del evento y maestra de Historia del Arte y del Diseño, en la universidad.El objetivo de este tianguis es promover y dar difusión al buen diseño gráfico en la ciudad, aseguró la maestra, quien dijo que es necesario educar a los usuarios y dar el justo valor al talento que tienen los alumnos que se preparan en una universidad como comunicadores visuales.“Se me ocurrió generar este evento porque me di cuenta de el poco valor que las personas le dan al diseño gráfico, creo que nos hace falta una cultura visual y laboral muy grande en la ciudad, me doy cuenta de que a veces no quieren pagar los servicios de un diseñador y prefieren bajar cosas de internet, piratas”, dijo.En este evento participaron alrededor de 66 alumnos de cuatro grupos de Diseño, de primero, séptimo, décimo y treceavo cuatrimestre.“Hay un grupo que ya va a egresar en mayo, y esto es también una preparación de contacto con el cliente, de saber producir y diseñar por ejemplo tazas, playeras, etiquetas, lonas que hicieron para la promoción del evento y prepararlos en la difusión y publicidad de sus eventos o negocios en particular”, destacó.Se espera que la próxima edición del Tianguis de Diseño se realice en las instalaciones de la Plaza del Comercio Popular.“Estamos buscando los apoyos de la dirección de mercados para poder hacerla el siguiente año en la Plaza del Comercio, pero todavía estamos trabajando en eso”, manifestó.La maestra explicó que a pesar de que no se obtuvo la participación esperada, los cometarios y la interacción de los visitantes con los alumnos fueron favorables.“La respuesta de los visitantes fue muy buena hubo comentarios favorables por parte de los visitantes acerca de los proyectos de los chicos sobre todo porque hay alumnos que son excelentes ilustradores en diversas áreas tanto manual como digital, no fueron muchos visitantes”, finalizó.