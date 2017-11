Publicidad

Con 15 quejas formales de ciudadanos, la dirección de Mercados es la que ha tenido más procesos de investigación en la Contraloría Municipal en la actual administración, señaló el titular, Guillermo Patiño Barragán, quien indicó que ninguna queja ha procedido, pues los inspectores han actuado conforme a sus atribuciones.Comentó que aún quedan 2 investigaciones por desahogar, y que, en su mayoría, los denunciantes argumentaban haber sido tratados de manera injusta y que los funcionarios públicos de esta dependencia actuaban fuera de la ley.“En el 100% de los casos no hubo elementos contundentes para poder determinar que existió una responsabilidad, consideramos a lo mejor que fue porque no están de acuerdo con la forma que en lo particular son tratados, esto los llevaba a recurrir a la Contraloría”, dijo.Patiño Barragán comentó que los reglamentos han sido aplicados de forma correcta por los inspectores y que las quejas se deben al malestar personal de los comerciantes que fueron llamados al orden.Destacó que los resultados de las indagatorias correspondientes no sólo han sido notificados a la dependencia, sino también a los ciudadanos que presentaron la queja, a fin de que si no están de acuerdo, puedan tomar otras acciones.“En realidad ninguno solo de los quejosos lo recurrió (la notificación) ante la siguiente instancia, que es quien nos podría ordenar revertir nuestra determinación”, refirió.Agregó que además del área de Mercados, se atendió una queja contra el área de Ingresos, quienes se quejaron de que los recaudadores del municipio fueron a exigir cobro de un derecho por el uso de estacionamientos privados.Comentó que la investigación determinó que los particulares realizaban la actividad sin los permisos correspondientes y tenían que cubrir el pago, pero al no conocer la normativa municipal, consideraron que era un abuso.Asimismo, refirió que hubo quejas contra la dirección de Fiscalización por las revisiones que se hacen a diferentes comercios, y se tomaron en cuenta las que señalaban mal uso de vehículos oficiales.