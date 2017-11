Podrían gestionar recursos para Zona Metropolitana

Publicidad

Gestionar recursos para proyectos en beneficio de la zona Irapuato-Salamanca, se pueden gestionar aún sin la denominación por parte de la Federación de la Zona Metropolitana.Así lo señaló el regidor priísta, David Muñoz Torres, quien explicó que se encuentra en espera de la respuesta para bajar recursos para tres proyectos que se podrían contemplar dentro de esta Zona Metropolitana.“El Alcalde desde campaña y su Administración ha tenido una visión muy pobre en cuanto a la Zona Metropolitana, y no necesita estar consolidada o ser reconocida para gestionar dinero, entonces esa actitud derrotista, cómoda de no luchar por su ciudad, sobre todo cuando Irapuato no está amurallado, tiene relación con otros municipios, es lo que desespera, por eso pedí la creación de la Zona Metropolitana”, comentó.Esto luego de que el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, dijera en entrevista que el proyecto de la Zona Metropolitana no se realizará.“Fui al Senado de la República, concretamente con el senador Gerardo Sánchez García para pedirle que me apoye, lleve sustento, tuvimos nuestra sesión metropolitana, fue aprobada por las dos regidoras que la conforman y un servidor, y me fui con esa acta para México y le lleve tres proyectos”, agregó.Muñoz Torres gestionó con el senador priísta recurso para la actualización del Plan Integral de Movilidad, por 9 millones de pesos, un par vial de Las Carmelitas que termina en el camino a la comunidad de Mancera, con alrededor de 7 millones de pesos y un plan maestro para la presa de La Purísima con la finalidad de realizar un desarrollo turístico, comercial y de negocios alrededor del cuerpo de agua, que cuesta alrededor de 4 millones de pesos.El Regidor priísta indicó que estos son 3 de los 7 proyectos que propuso con el Senador, pero fueron finalmente estas gestiones las que encontraron un mejor sustento y que podrían dar un amplio beneficio a las ciudades de Irapuato y Salamanca.“Nadie más ha hecho eco, creo que era el momento, así como fue hace un mes en la Cámara de Diputados Federal, haber peleado lo del PEF, sería importante que hubiera representantes del Municipio, especialmente el alcalde, y tendríamos buenas noticias en una Zona Metropolitana que no está consolidada, nada más hace falta insistir”, opinó.Muñoz Torres señaló que hace falta voluntad o experiencia por parte de los regidores de ambas ciudades para gestionar recursos, buscando acercar beneficios aún sin que se obtenga un reconocimiento de la Zona Metropolitana.