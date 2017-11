Publicidad

Tres personas fueron acribilladas la mañana de este martes, las mismas acababan de arribar a una clínica particular en la colonia Bellavista.Al filo de las 07:00 horas se recibió un reporte en la central de emergencias 911 de varias personas lesionadas por arma de fuego en una clínica particular en la calle Poza Rica entre las calles Tenixtepec y Ébano de la colonia referida.Una ambulancia particular arribó a la clinica especializada en resonancias con los ahora occisos, el traslado se realizó desde Romita a Salamanca.Al lugar arribaron elementos de FSPE, encontrando ya tres personas sin vida, una mujer y dos hombres.Se espera el arribo de personal de peritos y SEMEFO al lugar.