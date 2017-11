¡Busca La Fiera 'pegar primero'!

Publicidad



“Quedamos fuera en dos semifinales, una con Pachuca y una con Tigres, donde diferentes temas arbitrales nos dejaron fuera”, dijo Nacho González previo al duelo ante Tigres. “Creo que mereceríamos haber pasado en esas dos ocasiones, y bueno no fue así por diferentes circunstancias y hoy es otra oportunidad y vamos a aprovecharla”.



“Eso va creando las rivalidades entre equipos, eso va creando algun clásicos o os algunas rivalidades importantes”, añadió el defensor, que acumula todos los minutos jugados del torneo con la playera verdiblanca.



“En estadística o en nómina puede ser (favorito), pero creo que dentro de la cancha hemos plasmado un León que puede competirle a cualquiera y que a la hora de estar jugando el partido, no hay favoritos”, sentenció el defensor verdiblanco.



“Con pura experiencia no creo que sea suficiente, hay muchos aspectos que debemos conjuntar y lograr el objetivo q aue pretendemos”, dijo Ferretti antes de viajar a León.



“También puede pesar el hambre que tiene el profe Gustavo (Díaz)”, dijo González. “Fue cuestionado a la hora de su llegada y lo hay hecho de gran forma, para mi no hay novatos, dirías que Iván (Rodríguez) es un novato u Oswaldo Rodríguez es un novato... yo creo que hay veces que los novatos terminan por hacer mejor las cosas que los veteranos”.

Si el, primero debe mostrar hoy, para qué está hecho en esta liguilla.en la ida de los cuartos de final del Apertura 2017.Con los pronósticos en contra y sin la etiqueta de favorito, el Club León abre la primera serie de fase final en el Nou Camp, donde espera que su genteEn León están seguros de dar pelea de principio a fin, y solo esperan que ante Tigres, no se repitan los arbitrajes desastrozos que(Apertura 2016 y Clausura 2016).Es cierto que de un tiempo para acá, enfrentar a Tigres se ha vuelto importante para los leoneses, por lo que en liguilla, se espera u partido explosivo.Hace un año,en la semifinales, debido a una polémica arbitral de César Ramos Palazuelos. El central anuló erróneamente un gol al Guillermo Burdisso, que de momento le daba el pase a a final a la Fiera por goles de visitante.Eso sí, Nacho acepta el favoritismo de Tigres, aunque no duda de la sorpresa que puede dar el León.Tigres privó al León de la cuarta final en torneos cortos en Primera División, luego de eliminarlo en las semifinales del Apertura 2016.Que Gustavo Díaz dirija su primera liguilla en la Lga MX, no le quita que pueda sorprender con su planteamiento a un viejo lobo de mar como lo esY es que el propio ‘Tuca’ lo reconoce.Es Nquien afirma que el ‘Chavo’ Díaz, tiene la ilusión de consagrarse como técnico y