Castigan a Bárbara y sus colaboradores por ‘cochinero’

“En el futuro que haya impugnaciones y que también ellos carguen con la responsabilidad y no sólo los miembros del Ayuntamiento que son finalmente los que van a votar esto”, aseveró.



“Al Municipio lo que le importa es que se recoja la basura que se deposita en las calles, que se traslade y tenga una disposición final, ¿cómo lo hace el concesionario?, eso ya dependerá de éste”.

“Acúerdense que a lo que se ha estado cuestionando a este Ayuntamiento, es de que se ha estado manejando todo esto con criterios políticos y no jurídicos”, señaló.



Jorge Cabrera González afirmó: “Por eso hay esa impunidad en nuestro país, porque hay especialistas en encontrar esas salidas; creo que le debemos a la gente, que está muy consciente de que se perdió recurso con esa licitación”.



“Pero que tengan claro que los abusos de poder y la violación a la Ley tiene consecuencias y hasta penales. Nos defenderemos en los tribunales, pero que les quede claro que no me distraeré en mis aspiraciones políticas y tampoco dejaré de exigir cuentas a los gobiernos plagados de corrupción de Miguel Márquez Márquez y de Héctor López Santillana”, arremetió.



“Me puedes inhabilitar 1, 2, 3, 4 años o los que gustes, pero lo corrupto no se te quita @hlsantillana y Cia”, tuiteó Aurelio Martínez Velázquez, ex regidor.



“Más bien pareciera ser que a algunos integrantes les urge generar mediáticamente una impresión”, dijo.

Ayer, la Comisión de Gobierno aprobó por mayoría de votos, por irregularidades en el proceso de licitación para el servicio de recolección de basura. Aún falta su ratificación en el pleno del Ayuntamiento mañana.Además de, dicho castigo también se aprobó contra el ex tesorero municipal,; y el ex director de Gestión Ambiental,, por ser parte de la Comisión Técnica Especializada que llevó el tema.A los seis consejeros ciudadanos del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), que también fueron señalados en este procedimiento para fincar responsabilidades administrativas,, argumentandoy que además a ellos no se les encontró responsabilidad alguna, señaló el síndico Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Comisión.Los procedimientos(ASEG).Ayer, en esta sesión, los regidores de oposición,, reiteradamente cuestionaron al área jurídica del Ayuntamiento y la falta de normas para respaldar la sanción.Ramírez pidió que el director de Asuntos Jurídicos,, firmara en un documento las propuestas de sanción.El priísta cuestionó que no están claras las normas que se violaron, pues por ejemplo nada dice que las bases debían incluir rutas, número de unidades, costos y otros.El edil del PVEM,, apoyó a su compañero y también dijo no ver el sustento jurídico para aplicar la inhabilitación.Sin embargo, para los ediles panistas todo estuvo muy bien sustentado y éste es un acto de justicia.La ex alcaldesa de León y actual diputada federal priísta,, respondió a su inhabilitación: Iremos a los tribunales.Ex ediles de la pasada administración usaron sus redes sociales para inconformarse con la propuesta de inhabilitarlos durante un año.El ex síndico Eugenio Martínez Vega y los ex regidores Aurelio Martínez Velázquez y Verónica García Barrios fueron algunos de ellos.Además, ex funcionarios de la administración de Botello señalaron que el actual Ayuntamiento está “excediendo y torciendo” sus atribuciones. La ex regidora y actual diputada local del Verde,, está en este grupo.