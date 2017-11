Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron, por mayoría, inhabilitar por un año para ocupar un cargo público a 11 ex funcionarios de la pasada administración, por supuestas irregularidades en el proceso de licitación para el servicio de recolección de basura.Igual sanción de un año de inhabilitación se aprobó esta mañana contra el ex tesorero Roberto Pesquera Vargas y el ex director de Gestión Ambiental, Fidel García Granados, por ser parte de la Comisión Técnica Especializada que participó en el proceso de licitación.Bárbara Botello Santibáñez, ex alcaldesa de León, y 10 miembros del PRI-PVEM y Panal del ex ayuntamiento fueron los sancionados.En las supuestas faltas cometidas se encuentran no haber establecido ciertos criterios en las bases para la licitación como costos, horarios y rutas.También haber dado la concesión sin haber hecho un estudio costo-beneficio, por mencionar algunas.Cabe destacar que en la sesión, los ediles de oposición Sergio Contreras y Salvador Ramírez Argote, criticaron que ninguna de las faltas supuestamente cometidas tengan un sustento jurídico.Auguran impugnaciones e incluso demandas por haber aplicado una sanción sin sustento.No dejaron de acusar que se está aplicando la sanción por un revanchismo político y no por realmente la comisión de una falta.Bárbara Botello Santibáñez, ex alcadesaVerónica García Barrios, ex regidoraAurelio Martínez Velázquez, ex regidorMiguel Ángel Balderas Fernández, ex regidorBeatriz Manrique Guevara, ex regidoraJacobo Cabrera Lara, ex regidorM. Esther Zúñiga Rodríguez, ex regidoraAlejandro Kornhauser Obregón, ex regidorJosé Luis Zúñiga Rodríguez, ex regidorJosé Eugenio Martínez Vega, ex síndicoLuis Fernando Gómez Velázquez, ex síndicoRoberto Pesquera Vargas, ex directorFidel García Granados, ex director