'Mano dura contra revendedores', advierten

“Ellos son parte de un problema cultural y legal que debemos erradicar. Lo que estamos haciendo ahora es el golpe más fuerte que se le ha dado a la reventa en muchos años, pero no alcanza”, agrega el directivo.



“Bueno, no lo conozco directamente, ni tengo el gusto con José Ramón, pero mi contacto que está allá adentro, él me dice que José Ramón y el contador están dispuestos a sacarme todos los boletos que yo ocupe, pero con una cantidad de 100 pesos extras por boleto”, comentó el personaje conocido como “Cleto”, quien había tratado de adquirir decenas de entradas con al menos 20 Fierabonos en la mano.



“No he robado un peso, ni soy revendedor. Me duele, porque sí me sentí lastimado, que se haya involucrado mi nombre como si fuera un revededor... no mam... si todo lo contrario, yo estoy en contra de estos señores”, agrega el directivo, quien acepta haber platicado el tema con Jesús Martínez Patiño y con Jesús Martínez Murguía, presidentes de Grupo Pachuca y del Club León, respectivamente.

“Lo que sí quiero es limpiar mi nombre, que quede claro que no tengo nada qué ver y que si ellos (los revendedores) tienen pruebas de que yo o alguien de dentro del Club estamos involucrados, pues yo encantado de que las muestren, de que nos ayuden a encontrar quién está cayendo en algo malo y que lo podamos corregir”.

En la víspera del juego más importante de este semestre, la directiva del Club León le“Vamos duro contra ellos”, comenta un exaltado, refiriéndose al grupo de revendedores que el lunes reveló una red de venta clandestina de entradas, en la queSegún uno de los revendedores, antes del torneoy con ello reclaman el derecho a adquirir cientos de entradas para el juego de esta noche, entre León y Tigres, en los Cuartos de Final del Apertura 2017., aunque para José Ramón Fernández, director comercial del León, los revendedores no deberían entrar en la clasificación de abonados.Para impedir que los revendedores acapararan zonas enteras de cada tribuna, el lunes el Club limitó la venta de entradas a dos por persona, siempre y cuando presentaran su abono. Además, un comprador sólo podía adquirir lo correspondiente a 10 abonos a su nombre:, José Ramón dice haber recibido amenazas por su postura ante la venta clandestina y cita la constante rotación de personal en taquillas como muestra de que están “limpiando” el sistema.“Claro que hemos detectado personal que estaba de acuerdo con la reventa...ya se han ido algunos y nos falta contratar una directora de taquillas que nos ayude a controlar ese tema. Estamos trabajando en eso”.Los siguientes pasos, añade Fernández, son tratar de aumentar la cantidad de boletos que se negocian por internet (actualmente sólo el 15% de las entradas se adquieren por esa vía) y exigir que las autoridades municipales vigilen los alrededores de las taquillas en el Nou Camp, donde decenas de revendedores “trabajan” en libertad antes de cada partido.“Si se fijan, ahora mismo no hay un sólo revendedor en las taquillas. Queremos limpiar esa banqueta (sic)”.Por lo pronto, ayer se abrieron las taquillas para la venta libre rumbo al juego ante Tigres. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada, pues tras una hora de venta fluida, las taquillas se comenzaron a quedar sin compradores.Hoy los boletos se venderán a partir de las 10 de la mañana y hasta agotar existencias.Se aplicará “mano dura” para combatir la reventa de boletos de los partidos como local del equipo de futbol León, señaló el secretario de Seguridad Pública Municipal,“Personalmente estuve hace unas semanas con el Club León y estamos fortaleciendo (la atención a ese tema), realmente la reventa es una falta administrativa, lo que nos toca es ponerlos ante el juez calificador, y vamos a meter mano dura para poder seguir deteniendo a estas personas”, opinó.Ni revendedor, ni facilitador.se dicepara los juegos de la Fiera. El lunes, un supuesto cabecilla de los revendedores que operan en el Nou Camp,“Yo vi a este personaje, ya lo tenemos detectado... quizá por eso viene la reacción”, responde José Ramón Fernández, quien niega cualquier trato con éste o algún otro revendedor.