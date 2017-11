Muestran en redes su inconformidad por inhabilitación

Publicidad

Es un posicionamiento muy vago y muy mezquino de tu parte, te reto a ti y a cualquier miembro del ayuntamiento a un debate #RegidorVeleta https://t.co/gUa7BPLbXj — Eugenio Martinez (@eugeniomv) November 21, 2017

Me pueden inhabilitar 1,2,3,4 años o los que gustes. Pero lo corrupto no se te quita @hlsantillana y Cia. — AMV (@aumave) November 21, 2017

Ex ediles de la pasada administración usaron sus redes sociales para mostrar su inconformidad con la propuesta de inhabilitarlos durante un año El ex síndico, incluso retó al regidor Jorge Arturo Cabrera para llevar a cabo un debate.Esta mañana la Comisión de Gobierno aprobó con votaciones panistas inhabilitar por un año a ex funcionarios por probables irregularidades en en el proceso de licitación de la recolección de basura.Los ex regidorestambién se inconformaron.