Robos en esta colonia son pan de cada día

Desde hace casi medio año, los habitantes de la colonia Brisas del Campestre han tenido que lidiar con los constantes robos a sus departamentos.De acuerdo con uno de los vecinos afectados, los complejos departamentales en esta zona de la ciudad se han convertido en un lugar con mucho “paracaidista”, personas que llegan a vivir a los domicilios, pero sin permiso ni pago de renta o servicios de ningún tipo.“Desde hace cinco meses que empezaron a llegar muchas gentes así, se llevan los calentadores de las casas, se meten para robarle a uno, ya no hay seguridad aquí”, comentó Carlos, vecino cansado de los robos.De acuerdo con él, los colonos ya tienen identificados a los delincuentes, pero no acuden a las autoridades porque han sido amenazados, “los han visto sacando cosas, pero los amenazan, que si le hablan a la Policía, les va a ir mal y cosas así”.Para Carlos, la inseguridad que vive él junto con el resto de colonos de Brisas del Campestre, ha aumentado.“Esta colonia está muy retirada, cuando marcamos a Policía se tardan mucho en llegar, la verdad nos sentimos olvidados, no se me hace justo”, expresó.Esta colonia se ubica cerca de los límites del estado de Guanajuato con el de Jalisco y no figura en los mapas de internet.