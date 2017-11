BASURA Y SANCIONES

Publicidad

Hoy se estaría aprobando la inhabilitación para ocupar cargos públicos de los ex integrantes del Ayuntamiento y directores de área relacionados con la licitación del servicio de recolección de basura.En la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, que preside el síndico Luis Ernesto Ayala Torres, se pondrá sobre la mesa la recomendación de sancionar con seis meses y hasta un año; ahí definirán hasta cuánto.La sanción toca a la ex alcaldesa Bárbara Botello y a la fracción PRI-PVEM en el Cabildo. Eso pondría nerviosos a algunos por lo que se juegan en 2018, pero se defenderán y el pleito se alargará.Se pondrá sabrosa la discusión hoy en la Comisión de Gobierno por el tema de la inminente sanción a la mayoría de PRI-PVEM del anterior Ayuntamiento y a ex directores de dependencias municipales vinculados a la polémica licitación del servicio de recolección de basura aprobada en mayo del 2014.La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato realizó una auditoría específica al proceso de licitación y concluyó con cuatro observaciones en las que suponen responsabilidades administrativas, ninguna civil ni penal. Eso lo turnó al Municipio para que abrieran sus procedimientos y resolvieran. Hoy en Comisión se presentará que la revisión está concluida y es momento de decidir una sanción.Las sanciones no pueden ser otras que las que establece la La Ley de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos, y que son: amonestación, multa, suspensión, destitución e inhabilitación. De acuerdo a como se tipifique la falta y sus agravantes se decide la que aplica. En el Municipio dirán que es lo justo por ley y la oposición que hay persecución política, eso seguro.Pero para que la sanción surta efectos debe causar estado. Eso significa que si los implicados recurren, como previsiblemente lo harán, a los medios de defensa que están a su alcance, como puede ser el Tribunal de Justicia Administrativa, o después un Tribunal Colegiado, hasta que no se llegara a ratificar en definitiva la sanción en su contra, entonces es que esa tendrá validez. Así que esto va para largo.El argumento de sanción son las observaciones de la ASEG que refieren irregularidades en bases de licitación pública, en los criterios de evaluación, en el dictamen de la licitación, y en el costo-beneficio. En resumen la auditoría no acusa un daño patrimonial, pero sí que el proceso pudo ser muuucho mejor.La oposición no podrá evitar la sanción, pero es importante el periodo, no es lo mismo 6 meses que un año. Y es que si algunos de esos nombres de los inhabilitados aspira a un cargo público en 2018, bien puede hacer campaña con la sanción a cuestas, pero no puede asumir el cargo si aún la tiene vigente.La gran mayoría de los eventuales sancionados, no tiene ya ningún interés con regresar a la política, pero otros sí pudieran ver truncadas sus aspiraciones cualquiera que esas sean. Ahí está el caso de la ex alcaldesa hoy diputada federal, Bárbara Botello, quien seguro buscará estar en la jugada en el 2018.Aunque una sanción administrativa como ésta es la preocupación menor que tiene hoy la tricolor, quien todavía tiene que librar la solicitud de desafuero que presentó la Procuraduría del Estado ante el Congreso de la Unión para que enfrente un proceso por presunto peculado de 1.5 millones en su trienio.Otra sancionada sería la diputada local y aspirante a la dirigencia nacional del PVEM, Betty Manrique. Una inhabilitación no le impediría, de ganar, ser la líder del Verde, pues la sanción no aplica en cargos de partido. Pero, de no lograr ese puesto, la experimentada política tiene muchas posibilidades de aparecer en una lista al Senado, o por lo menos una diputación federal, y ahí sí le preocuparía el tema.De los otros a los que les aplicarían sanción y que andan en el refuego político, está el caso del ex regidor tricolor, Aurelio “Chachis” Martínez, quien suena como carta de Morena para la Alcaldía. O la ex regidora Verónica García, quien ya en la pasada elección contendió por una diputación federal.La verde Betty Manrique sigue en la pelea por la dirigencia nacional del tucán frente al actual jefe, el senador Carlos Puente, y el diputado federal guerrerense, Arturo Álvarez. Mañana será el quinto debate en la Ciudad de México y la siguiente semana el último en Cancún, Quintana Roo. Luego de eso viene del 1 al 5 de diciembre una votación abierta a través de la página Verde y el día 7 hay “humo blanco”.Y en la talacha de ganar presencia nacional la legisladora leonesa anduvo el fin de semana en la Ciudad de México para participar en un programa de recolección de neumáticos a invitación del secretario general del PVEM en la capital del País, Carlos Madrazo Silva. La campaña se realizó con el apoyo de Cooperativa Cruz Azul, que transforma las llantas en suelas, pasto sintético, concreto y otros.Los barbaristas reclaman que el gobierno panista promociona obras de rehabilitación de escuelas públicas sin dar el crédito a la diputada federal Botello Santibáñez, que hizo la gestión. Los anuncios traen los logos de Impulso Social, los gobiernos de Guanajuato y de León, y la Secretaría de Hacienda.El regidor Chava Ramírez señaló: “Los logos del Gobierno del Estado y de Sedeshu no tienen nada que hacer aquí. Es un engaño que se le quiere hacer a la gente porque los recursos fueron bajados por @Barbara_Botello y ellos no hicieron nada”. Y sí es importante clarificar si alguna dependencia se para el cuello sin razón, sin que eso implique entronizar a los legisladores.La legisladora tricolor, Azul Etcheverry, entregó paquetes de aves de granja, corrales y alimento. Todo eso para iniciar un proyecto de formación de gallineros familiares en la comunidad de San Juan de Otates con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Al evento asistió personal de la dependencia federal para capacitar a los beneficiarios.La Comisión de Acreditación para Agencias en Aplicación de la Ley (CALEA) entregó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el reconocimiento “Triple Arco” al certificar con las mejores prácticas a la Policía Estatal, al Sistema C5i de Escudo y a la Academia de Capacitación del Infospe.Ante CALEA están inscritas más de mil agencias de seguridad y sólo 19 tienen el “Triple Arco”. De México sólo son dos: las Secretarías de Seguridad Pública de Guanajuato y de Baja California.Al encuentro en Jacksonville, Florida, acudió el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca Appendini.