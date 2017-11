Corredor Industrial

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Marisol Ruenes Torres, empresaria y titular de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE), será parte del Congreso International de Les Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM) en Roma, Italia.El evento, que comenzó ayer y concluye mañana, tendrá la asistencia de más de 800 representantes de la FCEM procedentes de 100 países, quienes comparten experiencias de liderazgo entre la mujer buscando promover su empoderamiento y desarrollo en temas económicos y sociales.Laura Frati Gucci, presidenta mundial de la FCEM, estará presente en el evento, que también contará con la participación de Christine Lagarde, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos; Sheika Hissa Al Sabah, princesa de Kuwait; Virginio Carnevali, presidente de Transparencia, Italia; Alkalifa Shaikha Hond Bin Salaman, director de Inversiones Rashid, miembro de la familia real del Reino de Bahrein; y Ana María Sánchez, presidenta de la Asociación de Empresarias en México.En el primer semestre de este año se registraron 17% más reclamaciones derivadas de una operación en sucursal bancaria en comparación con 2016.Por esta razón, la Condusef, dirigida por Mario Di Constanzo Armenta, presentó su nuevo Micrositio de Sucursales Bancarias, buscando que por medio de la propia información generada por los usuarios se detecten los puntos críticos existentes antes, durante y posterior a visitar un banco en México.Evaluar la calidad de atención del personal en la sucursal, tener acceso a los mejores y los peores bancos calificados, conocer las experiencias de otros usuarios e identificar vía GPS la sucursal más cercana, son las opciones que puede usted encontrar en el micrositio.Con los datos generados, la Condusef tendrá mayor información para realizar un trabajo junto con los bancos en beneficio de que mejore la atención bancaria en México.La Comisión registra que existen 14 sucursales bancarias por cada 100 mil adultos,la Ciudad de México tiene el mayor número de sucursales con mil 790 y el mayor índice, es decir, 26 sucursales por cada 100 mil adultos; le sigue Nuevo León con 23; Baja California Sur con 19 y Colima, 18. La contraparte es Chiapas que registra el menor índice, apenas 7.De los 49 bancos que tienen presencia en nuestro país, 4 concentran el 50% de las sucursales: Bancomer con mil 835; Banco Azteca con mil 751; CitiBanamex con mil 493 y Santander con mil 226.Hoy concluye la quinta ronda del TLCAN y los sectores automotriz y textil fueron parte de los temas que mayor dolor de cabeza generaron en los representantes de México.¿La Razón? Se debe a que la parte de EU insistió en que al menos el 50% de los componentes del auto deberán ser de origen estadounidense.La intención es que aumente el contenido regional para exportaciones textiles y del sector automotriz entre países del TLCAN, misma que la parte mexicana ha mostrado no estar del todo convencidos.Y es que como en toda negociación existen temas que pueden ser negociables, ceder hasta cierto punto para que siga avanzando el acuerdo; sin embargo, han aparecido otros más en los que definitivamente no puede darse el sí a algo que definitivamente terminará por afectar a las empresas en México.En el caso del sector textil y vestido su desacuerdo es con la idea de aumentar el costo máximo de todas aquellas mercancías que envíen por paquetería y libres de impuestos.César Gutiérrez Elizarrarás, director de Yamada Vistamex y presidente de INDEX Guanajuato; Alfonso Valdés, representando a la Agroindustria Index; Luis Gerardo García y Alejandro Gómez Tamez, presidente y vicepresidente de la Ciceg, respectivamente; y Fidel Otake, director de GKN y ex presidente del Claugto en el Estado, son parte de los industriales de Guanajuato que han estado de cerca en la renegociación del TLCAN.Una más, para concluir nuestra edición de hoy, Xany Macías, directora de la EBC Campus León, presentará el próximo jueves la quinta edición de su Congreso de Recursos Humanos con el tema ‘Productividad, comunicación y bienestar social’.En el evento participarán expertos locales en el área como Juan Pablo de León Murillo, director de Comunicación e Imagen de Caja Popular Mexicana (CPM), quien impartirá el taller/conferencia ‘La comunicación interna más poderosa’.El evento es realizado en los diversos campus de la EBC teniendo la finalidad de compartir tendencias y prácticas modernas en el área de recursos humanos.