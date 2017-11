Publicidad

Un mexicano que está, afirmaron el martes fiscales federales.La imputación de cargos del 14 de noviembre afirma queEl acusado se declaró inocente durante una audiencia realizada el lunes, de acuerdo con documentos de la corte publicados en internet.Añadió que procesar crímenes violentos, incluida la explotación infantil, es una de las principales prioridades del Departamento de Justicia.Castañeda Guzmán asistió el 2 de septiembre a una fiesta en Terrell, Texas, con motivo de los 15 años de la víctima, de la que es familiar lejano, según la declaración que un agente del Departamento de Seguridad Nacional presentó en una corte federal de Atlanta.La adolescente, a la que se identifica en documentos de la corte únicamente por sus iniciales, dijo a un investigador que, pero que en los días previos a la fiesta se había vuelto mucho más celoso y posesivo, de acuerdo con la declaración del agente.La joven dijo a los investigadores que no tenía idea de que Castañeda Guzmán se la fuera a llevar a Georgia.La fiesta, que se realizó en la casa de un amigo de la familia, continuaba alrededor de la 1 de la madrugada del 3 de septiembre cuandoque no habían podido encontrar el lugar del festejo y guiarlos para que llegaran. En vez de eso la llevó a Georgia, de acuerdo con el agente.. Los invitados les dijeron a los agentes que habían visto aAlgunos familiares llamaron al acusado, pero no tuvieron éxito.

Camioneta como la que utilizó Castañeda Guzmán

donde vivía antes, por lo que la familia comenzó a conducir hacia ese estado.La adolescente le dijo a un investigador que hicieron una breve parada en un lote de casas rodantes en Jonesboro en el que viven los ex suegros del acusado, según la declaración del agente. Dijo quePosteriormenteafirmó el agente en su declaración.Al día siguiente,Después de que la familia de la joven y policías del condado Clayton llegaron a la casa de los ex suegros de Castañeda Guzmán,En cuestión de minutos,El chofer del mismo les explicó que la había recogido en una casa en Forest Park, señaló el agente en su texto.