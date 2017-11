Publicidad

Cuando una famosa sube un selfie con el hashtag #nomakeup, la generación X aplaude su valentía por posar sin gota de maquillaje.Los milennials no parecen tan convencidos. No se les escapa que hay correctores e iluminadores que dan aspecto de ir sin maquillar y que también hay tratamientos médico-estéticos que dejan el rostro impecable sin perder la naturalidad.En este apartado los inyectables –sobre todo, el ácido hialurónico y, en menor medida, el bótox– ganan adeptos entre la generación Instagram.Las cifras avalan esta devoción por las agujas. En Europa, hay un incremento del 10% de tratamientos no quirúrgicos entre 2015 y 2016 y el ácido hialurónico y el bótox ya suponen el 60% y el 65% de los tratamientos médico-estéticos.En la misma línea andan en Estados Unidos, la asociación de cirugía plástica, la American Society for Aesthetic Plastic Surgery, ha desvelado que el uso de inyectables ha crecido un 10% en 2017 y que el negocio ya alcanza los 7 millones de intervenciones.Además de que aquellos que están entre los 19 y los 35 años, son un mercado más que atractivo: ha aumentado un 30% el uso de inyectables en ese periodo en solo un año.En la sociedad de ahora, parece mucho pedir que los jóvenes entre 18 y 30 años esperen a varias limpiezas de cutis para mejorar su aspecto.Ellos lo quieren ya (sí, ellos, porque todos los expertos consultados coinciden en que a esta edad hay casi tantos pacientes varones como mujeres).Si las Kardashian se inyectan y luego van a almorzar como si nada, ellos también.“Actualmente los milennials ya suponen un 20-25% de los pacientes de inyectables. Tienen mucha información a su alcance, saben qué hay y qué quieren. Pero la labor del médico no es inyectar y ya, sino guiarlos, asesorarlos qué es lo mejor para su rostro respetando unas proporciones y asumiendo los propios límites de la técnica. No todo lo que se ve en Internet es realista”, señalan las doctoras Mar Mira y Sofía Ruiz del Cueto, directoras de la Clínica Mira+Cueto.Es interesante comprobar cómo en pocos años se ha perdido el pánico a la aguja.“Les sigue preocupando un poco pero es el precio por resultados que ya son parte de su estilo de vida”, agregan.La obsesión por la imagen en las redes sociales podría ser la culpable: “En las selfies lucen los rostros. Desde esa perspectiva tan cercana se aprecian mucho las arrugas en el tercio superior o unos volúmenes poco perfilados”, dice la doctora Ana Roces, directora médica de Merz Aesthetics, uno de los principales fabricantes de productos inyectables.Es entonces cuando se plantean la necesidad de un corrector que dure las 24 horas.No quieren modificar su rostro, solo quieren dar su mejor versión.“En el caso de la toxina botulínica significa quitarse esas pequeñas arrugas que aún no están muy marcadas pero que endurecen los gestos, como el entrecejo. No van a paralizarse la cara, solo relajar ese punto concreto.“La publicidad impone rostros angulosos para los chicos, algo que la naturaleza no siempre concede”, agrega.El Business of Fashion apuntaba que Harvey Nichols, los exclusivos almacenes británicos, ya cuentan con una clínica/spa en su interior donde este tipo de procedimientos se ha multiplicado y donde mujeres de 25 a 30 años se inyectan entre sus compras.De hecho, ante el auge de consumo, el próximo paso es la adopción de las marcas de lujo con licencias de belleza.¿Un relleno inyectable de tu diseñador favorito a la venta en las grandes tiendas departamentales más cercanas? Ya no suena tan disparatado.