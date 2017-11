Es la ética la base de su profesión

"Creo que no porque llegas a un grado ahí se acaba, hay que continuar estudiando y cosechando; el conocimiento es infinito y eso es lo que realmente a mí me motiva, seguir aprendiendo", expresó Estefanía Rocha, única leonesa graduada del Doctorado de Innovación Educativa.

Estefanía Rocha es una profesionista con formación profesional en el Tecnológico de Monterrey, originaria de León, se considera a ella misma como una persona inquieta que se encuentra en constante superación.

Con la Licenciatura en Mercadotecnia ella no se detuvo y siguió adquiriendo conocimientos ahora en el área de la educación, realizó su Maestría en Tecnología Educativa y posteriormente el doctorado que la convierte en la primera egresada leonesa con esa especialidad.

Durante su Maestría hizo una tesis de trabajo de campo donde su línea principal fue la ética y la influencia que ésta tiene en el tema educativo como fomentar el desarrollo de la competencia ética en el ambiente educativo.

Actualmente la profesionista trabaja en gobierno del Estado, donde es directora de la Unidad Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

A su vez estudia la Maestría en Políticas Públicas como becada del Conacyt.

Estefanía compartió que al mismo tiempo da clases por temporadas en posgrados de la UNIVA escuela en la que fue galardonada como la mejor maestra de posgrado, así como en la Universidad de Guanajuato de materias enfocadas en el área Económico-administrativa y temas de gestión pública.

"Cuando me reconocen me siento súper honrada porque la verdad no me lo espero, yo voy a dar mi clase sin esperar algo a cambio, pero el que los alumnos se identifiquen conmigo y se sientan empáticos me da una gran satisfacción y me gusta mucho", comentó.

La mercadóloga con el paso del tiempo y la experiencia en su trabajo se dio cuenta de que la ética era un tema muy importante pues no es particular de una profesión, sino que aplica para todo y se dio cuenta que ésta tiene una gran utilidad para el servicio público.

A partir de este razonamiento Estefa, como la llama su esposo, comenzó con la escritura de artículos especiales de investigación en Ética Educativa que fueron publicados en revistas de alto contenido profesional, gracias a esto fue invitada a impartir conferencias sobre el tema en St. Louis Missouri.

Ella también es mamá, por las tardes se dedica a su hijo, diario toma con él clases de natación y por las noches, mientras él duerme ella sigue estudiando.

Comparte que con planeación, organización y apoyo de su esposo es como ha podido sacar adelante su carrera y a su familia.

"Con mi hijo nos vamos los fines de semana a lugares donde él pueda estar activo, saltando y jugando, apoyamos a su papá en las carreras atléticas, somos muy activos, nada de televisión, eso está prohibido", dijo entre risas.

Estefanía invita a las mujeres a que se sigan superando y no dejen que ningún obstáculo las derribe, siempre con la disciplina y la organización personal al frente.

"Cuando quieres, eres disciplinada y constante, puedes lograr todo, puedes superarte y ser exitosa en todos tus ámbitos no hay excusas, nada más que sí tienes que animarte, no te detengas."

Su especialidad la ha llevado a impartir algunas conferencias en el extranjero.

