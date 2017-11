Entregan apoyo a medallista mundial

Publicidad

El atleta Jorge Ramos recibió luego de tres meses de gestión, un apoyo del Gobierno Municipal para ir a competir Hungría.Jorge Ramos comenzó la gestión para poder ir al mundial de Kickboxing hace tres meses y ayer la Comisión de Hacienda otorgó la cantidad de 15 mil pesos al deportista que hace dos semanas ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Budapest, Hungría.El apoyo es una parte de lo que gastó y los miembros de la Comisión invitaron al deportista al salón Presidentes para sacarse una foto con él y su medalla.Jorge Ramos reiteró que solamente obtuvo un apoyo del gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, para el viaje de 37 mil pesos.En hospedaje y alimentación gastó mil 500 euros, es decir, alrededor de 30 mil pesos, por su cuenta.“El apoyo generalmente no es al 100 %, pero llega. Hay personas en ciertos lugares que les queda grande el lugar. Lo que se necesita es humildemente ponerse en los zapatos del deportista para poder hacer las cosas como deben de ser”, señaló posterior a que se le entregó un cheque por 15 mil pesos.“Cuando no se sabe de deporte y se habla de política es muy fácil negar. Pero cuando se es deportistas se ven las carencias”, agregó.Rechaza reconocimiento de SIDECFinalmente, el atleta sostuvo que aunque en la Comisión le dijeron sobre la posibilidad de que el Sistema de Cultura Física y Deporte del Municipio de Celaya (SIDEC) le diera un reconocimiento, lo rechazó.Anteriormente había denunciado que el SIDEC solo le ofreció cuatro mil pesos a manera de reembolsó, pero no recibió nada.“Querían que el SIDEC estuviera presente para darme un reconocimiento, pero yo la verdad no quiero saber nada del SIDEC. Marco Gaxiola me dijo que yo no represento a Celaya y si yo no represento a Celaya, no quisiera estar con una persona que habla de esa forma”, dijo.