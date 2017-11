Invitan a sumarse a independientes

Publicidad

Cada vez está más cerca la fecha para que se termine la recolección de firmas (4 de diciembre) de las personas que quieren ser candidatos independientes para un cargo de carácter federal. Por lo que Daniel Nieto y Pablo Sharpe invitan a la gente a que se siga sumando.“Vamos bien, avanzando, ya llevamos alrededor de cinco mil firmas recabadas, falta el periodo de validación y la respuesta de la gente ha sido muy buena, tanto los que han salido a recabar firmas como los que lo han hecho”, señaló el candidato por la diputación federal del Distrito XII, Daniel Nieto.Señaló además que ha sido un trabajo muy intenso y que ya llevan cerca del 70%, ya que el número de firmas que deben tener es de 6 mil 193.Con respecto a la aplicación para el registro, señaló que no ha tenido problemas, más bien es para la difusión con la gente, que la ciudadanía sepa a donde ir, informarse con el INE de como hacer esos registros.Cada vez más cerca del cierre, Daniel externó que ha sido un poco cansado pero con un gran entusiasmo por los tan buenos resultados que ha recibido por parte de la gente, ya que le han brindado su apoyo.“Todavía estamos invitando a la gente que se sume, ya sea firmando y/o sea recolector, que se acerque con nosotros y pregunte, estamos en Bora-Bora del alameda, en “Adolfo Domínguez”, Galerías Celaya, o igual pueden marcarnos o buscarnos en facebook como “Daniel Nieto Martínez” e iremos con gusto a donde quieran”.Sigue avanzandoPor su parte, Pablo Sharpe también sigue invitando a personas a que se sumen, por lo que ha visitado escuelas y colonias de la ciudad para obtener las firmas que le faltan.“Seguiremos hasta el último de los días para alcanzar el objetivo, la meta aún no se alcanza pero sabemos que la gente va a responder”, externó el integrante de la Asociación de independientes.Tampoco ha tenido problemas con la aplicación, sólo que a veces es un poco lento, por lo que exhorta a la gente a tener paciencia,la firma y registro tarda aproximadamente un minuto, y señala que la gente luego no tiene paciencia y ese minuto se dice poco pero en la calle con más personas puede tornarse lento.