Hay maneras para disfrazar el antisemitismo que fue desacreditado después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que hoy en día, se ha manifestado en un antisionismo que su objetivo principal es la deslegitimación del Estado de Israel.Las naciones musulmanas desde que se fundó Israel, 5 países lo invadieron en 1948 perdiendo la guerra los países árabes que han insistido pero al no poder por medio de la guerra, ahora están utilizando a grupos terroristas que tampoco han vencido el espíritu judío.Sin embargo, los árabes palestinos han tenido que utilizar toda clase de argucias políticas, religiosas e históricas para que la ONU, sistemáticamente siga pasando sanciones como lo hizo la Unesco, negando todo vínculo entre el Monte del Templo de Jerusalén y el judaísmo, limitándolo a considerarlo un lugar de culto musulmán la mezquita de Al Aqsa.Hasta donde ha llegado la corrupción de la Unesco como una institución que pertenece a la ONU, negando el Monte del Templo de los judíos. “Decir que Israel no tiene ninguna conexión con el Monte del Templo y el Muro Occidental es como decir que China no tiene ninguna conexión con la gran Muralla o Egipto, no tiene conexión con las pirámides.”La ONU manipulada por el petróleo árabe ha pasado sanciones contra Israel como la 3379, equiparó al sionismo con el racismo en general y con el Apartheid sudafricano en 1975, pero está sanción fue derogada en 1991, causando la ONU un profundo daño moral a Israel, porque de esa resolución algunos intelectuales aprovecharon como José Saramago que comparó el sionismo con el nazismo, que es una comparación aberrante.La ONU, fue fundada con el propósito de que las naciones vivieran en paz pero las naciones árabes han tenido mucho dinero a través del petróleo comprando conciencias de las Naciones Unidas para llevar una política sistemática perversa contra Israel.Los árabes palestinos, han tenido la asesoría de los soviéticos para infiltrarse en las Universidades del Mundo como en su momento lo hicieron los comunistas agitando a los estudiantes contra el sistema capitalista. Es lo mismo lo que han hecho los árabes palestinos en las universidades o plazas públicas para ganar adeptos y utilizarlos como una gran palanca política destructora contra Israel.Desde que se fundó Israel, incluso antes se produjeron boicots a instituciones judías o sionistas. Sin embargo, hubo un boicot oficial y organizado por la Liga de las Naciones Árabes para bloquear económicamente a Israel; que hoy en día, los antisemitas están promoviendo a través del movimiento Boicot Desinversiones Sanciones (BDS), una campaña de boicot económico, académico y político a nivel mundial contra Israel.Israel, no puede ser un Estado Apartheid y racista ya que en Israel conviven musulmanes, drusos, cristianos y judíos. Y en las naciones árabes musulmanas han hecho una limpieza étnica en contubernio con la ONU, expulsando de sus países a todos los judíos y están asesinando a los cristianos que por cierto el Papa guarda silencio e igual que los mandatarios europeos no condenan a las naciones árabes.Los árabes palestinos, jamás protestaron cuando los egipcios tenían Gaza y los jordanos tenían Judea y Samaria, ¿por qué ahora el grupo BDS que es una pieza más de la Liga Árabe están protestando de la ocupación donde viven árabes y judíos en Judea y Samaria?Si la ONU y el movimiento BDS, quisieran ayudar a los árabes palestinos deberían hacer campañas en todas las universidades del mundo para erradicar el terrorismo de Hamas. Y cambiar el sistema educativo en las escuelas palestinas donde enseñan a los niños a odiar y a volverse terroristas con la indiferencia perniciosa de otro organismo de la ONU, la Unicef.El problema entre Israel y los árabes palestinos se puede remediar como lo han hecho los israelís en su Estado que han aceptado musulmanes y a otras religiones que no han aceptado las Naciones Árabes, ni tampoco la Autoridad Palestina por tener una política totalitaria que la ONU aprueba, incentivando la violencia, el terrorismo y el antisemitismo en el mundo.