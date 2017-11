Publicidad



“Los oficiales del Comando para Abuso de Menores y Abusos Sexuales están investigando”, dijo la policía en un comunicado.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

reportaron medios británicos el miércoles.La policía metropolitana señaló queLa policía no identificó a Spacey como el presunto abusador. Las autoridades británicas no suelen nombrar a los sospechosos a menos de que se les presenten cargos, pero señalaron que el mismo hombre fue acusado el 1 de noviembre de otro ataque en 2008, también en Lambeth.Spacey, galardonado con dos premios Oscar,La nueva acusación fue hecha ante la policía al día siguiente de que ely alentara a los 14 denunciantes a ir a la policía.El teatro inició una investigación sobre su antiguo director el mes pasado, luego que el actor estadounidenseEl Old Vic dijo en semanas recientes recibió las quejas de comportamiento inapropiado,Señaló que muchos de los supuestos incidentes ocurrieron en el teatro e involucraban a miembros de su personal.Solo una de las supuestas víctimas reportó los incidentes en su momento. El Old Vic dijo que el “culto a la personalidad” en torno a Spacey había desalentado a la gente a hablar.En las últimas semanas , abandonado por su agencia de talento y su publicista, y retirado de la cinta de Ridley Scott "All the Money in the World". y después emitió un comunicado diciendo queNo ha comentado sobre las acusaciones de Londres y el Old Vic dijo que el actor no respondió a una solicitud para colaborar en la investigación.