Laura Pausini había perdido la ilusión de ser mamá

La cantante Laura Pausini intentó durante cinco años alcanzar su más grande sueño: ser mamá. Sin embargo, llegó un momento en el que aceptó el destino y se resignó a que esto no pasaría."Fueron cinco años, pasó algo raro en mi vida, pensé: 'no vendrá, la ilusión terminó'", relata.En entrevista para el programa "Hoy", la intérprete confesó que la búsqueda de la maternidad la hizo pasar por amargos momentos, pues ésta tardó años en llegar, esa situación provocó que estuviera en un constante estado de estrés y que subiera de peso."Mi sueño grande era ser madre, subí de peso, la gente me tocaba la barriga pensando que estaba embarazada y eso me hacía sentir mal, triste", confiesa.Pausini recuerda lo difícil de aquél momento. Esa inspiración le sirvió para componer la canción "Así Celeste"."En la vida se me cumplió el sueño que ni era mi sueño: ser famosa, y no se me cumplía mi sueño que era ser mamá".Ahora, a cuatro años de distancia de esta etapa de su vida, la intérprete y coach de "La Voz...México" disfruta al máximo a su hija Paola Carta.