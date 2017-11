"Ha estado en cinco finales, pero no termina de redondearlas. Es un equipo que llega a las finales, con gastos importantes y refuerzos. Es un equipo fuerte, un gran rival y hay que ganar para estar en la siguiente ronda", considera el técnico azulcrema.

Para Miguel Herrera, "Mañana jueves, el América enfrentará a La Máquina en los cuartos de final del Apertura 2017.El cierre de torneo águila. Sin embargo, "no tenemos dudas, ni somos débiles. Un equipo con esas características no hace 30 puntos", sostuvo Herrera.De acuerdo con "El Piojo", Emilio AzcárragaSentenció que "si no quedamos campeones, es un fracaso".