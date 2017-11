Los nominados a los Premios CONCACAF

Publicidad

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (CONCACAF) anunció hoy a los finalistas y el comienzo de la votación para aficionados y miembros de los medios de comunicación para la quinta edición de los Premios CONCACAF, en donde serán reconocidos los logros conseguidos durante el 2017, en eventos de toda la ConfederaciónLos premios, que comenzaron en el 2013 y se presentarán por quinta vez, fueron diseñados para reconocer a los mejores jugadores, entrenadores y árbitros en los eventos femeninos y masculinos de la región de CONCACAFCada una de las categorías de premios considera a jugadores y los logros según criterios específicos, en los que participan selecciones nacionales de la Confederación en todos los niveles, incluyendo las Copas Mundiales y las Clasificatorias para la Copa Mundial de la FIFA, para ambos géneros, en todas las categorías de edadesTambién son elegibles los logros conseguidos en las ligas de clubes profesionales de la región de CONCACAF, como así la Liga de Campeones CONCACAF y la Liga CONCACAFLas categorías de premios de este año son: Jugador del Año: Masculino y Femenino Gol del Año: Masculino o Femenino (los 10 mejores goles combinados de hombres y mujeres) Entrenador de Fútbol Masculino del Año: Masculino o Femenino Entrenador de Fútbol Femenino del Año: Masculino o Femenino Portero del Año: Masculino y Femenino Árbitro del Año: Masculino y Femenino Mejor XI: Masculino y Femenino En cada categoría, una lista de nominados ya ha sido determinada a través de una evaluación estadística, las nominaciones del Grupo de Estudio Técnico de CONCACAF, quienesanalizan la táctica y el rendimiento de los equipos en los torneos de CONCACAF y los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales de las Asociaciones Miembro de CONCACAFLos nominados mexicanos o que militan en la Liga MX: Mejor jugador: Héctor Moreno, Javier Hernández e Hirving Lozano Mejor portero: Guillermo Ochoa, Alfonso Blanco y Nahuel Guzmán Mejor DT: Juan Carlos Osorio, Ricardo Ferretti, Diego Alonso Árbitro del año: César Arturo Ramos, Roberto García Orozco, Luis Enrique Santander y un viejo conocido, Mark Geiger Además de las categorías anteriores, CONCACAF también reconocerá a cualquier individuo, jugador, entrenador de árbitro u otro individuo o grupo de personas pertenecientes a CONCACAF, como club, Asociación Miembro, equipo nacional con el Premio a la Excelenciaen Desempeño (no relacionado con el género)El Premio a la Excelencia en Desempeño será excluido de los procesos de nominación y votación, y será seleccionado por CONCACAFLa votación para todas las categorías estará abierta hasta las 11:59 ET, del miércoles 13 de diciembre de 2017Los votos finales en cada una de las 11 categorías se contarán y los ganadores se anunciarán a través de CONCACAFcomLos premios al Jugador y Jugadora del Año de CONCACAF también se presentarán en vivo, durante la cuarta edición de los Premios Univisión Deportes, el domingo 17 de diciembre a las 8:00 PM ET