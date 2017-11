Publicidad

La carrera por el título empieza este miércoles por la noche con los mejores ocho equipos del torneo. Tres de ellos, amplios favoritos por la calidad de sus plantillas. Sin duda, el menester no será sencillo para el resto de los clasificados. Pero, ¿quién es quién?, el rival a vencer. No sólo acabaron líderes, están invictos como locales y ostentan las etiquetas de(29 goles) y mejor defensiva (12). Además, los dirigidos de Antonio Mohamed tienen en su plantel, de 55.7 millones de dólares, al campeón de goleo Avilés Hurtado, para intimidar a los de José Cruz, el, plantel de unos 26.6 mdd que finalizó octavo, con 25 puntos, 12 menos que Monterrey. Además, la llave contrasta en el promedio de edad de los clubes, con un 27.2 de La Pandilla frente al 25.4 de los Rojinegros;, veterano central del Atlas, fiel reflejo con 38 años, pero todo un referente.. Tigres buscará imponer el rugido de sublíder contra elEl conjunto de Ricardo Ferretti, valorado en unos 68 mdd,. Lejos de cómo se metieron a la fiesta grande, una eliminatoria entrees sinónimo de fuertes emociones por defender el orgullo., sin embargo, estos grandes no difieren tanto en estadísticas, por ejemplo, 74.1% de la posesión de balón es celeste y 70.6% de los azulcrema.Al final, los de Coapa y los de La NoriaMiguel Herrera, a reafirmar una vez por todas la contundencia; Francisco Jémez, terminar con la sequía de títulos y, de paso, borrar estigmas... las “cruzazuleadas”.quieren romper la quiniela, pero sólo uno podría dar la sorpresa.Aunque avanzaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente,En el mercado, la plantilla de los Escarlata se tasa en 33 mdd, por los 26.8 mdd de los purépechas.